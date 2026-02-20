Fin de semana primaveral en Extremadura con máximas de hasta 22 grados

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un fin de semana de tiempo estable y ambiente cada vez más templado en Extremadura, con temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados.

La jorndada de este viernes comenzará con cielos poco nubosos o despejados y algunas brumas matinales. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, incluso de forma moderada en algunos puntos, mientras que las máximas subirán de manera suave. No se descarta alguna helada débil en cotas altas de montaña.

En Badajoz los termómetros oscilarán entre los 3 y los 16 grados, mientras que en Cáceres se situarán entre los 2 y los 14.

Sábado y domingo

El sábado continuará el tiempo estable, con cielos despejados, brumas y algún banco de niebla a primeras horas. Las temperaturas subirán de forma ligera o moderada, especialmente las máximas. En Badajoz se alcanzarán los 21 grados, con una mínima de 4, mientras que en Cáceres se prevén 18 grados de máxima y 4 de mínima.

En cuanto al domingo, se mantendrá la tónica de cielos poco nubosos o despejados, con posibilidad de brumas y nieblas en los valles de los grandes ríos al amanecer. Las temperaturas seguirán en ligero ascenso, pudiendo ser moderado en algunos puntos. Badajoz llegará a los 22 grados y Cáceres a los 19, con mínimas de 5 grados en ambas capitales.

En conjunto, Extremadura disfrutará de un fin de semana plenamente primaveral, con tardes suaves y cielos despejados ideales para actividades al aire libre.

Próxima semana

La próxima semana, del 23 de febrero al 1 de marzo, se esperan temperaturas superiores a las normales para esta época en buena parte del país. El ambiente será especialmente templado en los primeros días, con máximas que podrían superar los 25 grados en zonas del área mediterránea.

De cara a la segunda mitad de la semana, y aunque todavía existe incertidumbre en la previsión, podrían llegar nuevos frentes a partir del miércoles, que dejarían precipitaciones sobre todo en el norte y el oeste de la Península, según la predicción de la Aemet.