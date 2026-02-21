Más de 12.000 opositores optan a las plazas fijas de TCAE y Enfermería en el SES

Las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) continúan celebrándose en Extremadura.

Este fin de semana, el domingo 22 de febrero, es el turno de la categoría de Técnico/a Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), la segunda con más aspirantes de esta convocatoria: un total de 6.441 inscritos para optar a las 268 plazas fijas. Del total de inscritos, la gran mayoría (6.268) optan a las plazas del turno libre, otros 159 al turno de discapacidad y 14 acuden por la vía de promoción interna. La prueba se celebrará a las 10 horas en nueve facultades de la Universidad de Extremadura en Cáceres (Veterinaria, Filosofía, Ciencias del Deporte, Derecho y Politécnica) y en Badajoz (Ciencias Económicas, Medicina, Educación y la Escuela de Ingeniería Industriales).

Por su parte, el siguiente fin de semana se celebrará el examen de Enfermero/a, el sábado 28 de febrero. Será también a las diez de la mañana en las mismas nueve sedes de los campus universitarios de Cáceres y Badajoz que los técnicos de cuidados de enfermería (Veterinaria, Filosofía, Ciencias del Deporte, Derecho, Escuela Politécnica, Ciencias Económicas, Medicina, Educación y la Escuela de Ingeniería Industriales) .

En este caso hay un total de 5.875 aspirantes, de los que 5.717 acuden por el turno libre (hay otros 75 inscritos para el turno de discapacidad y 83 para promoción interna), para optar a un total de 569 plazas fijas en la sanidad pública extremeña.

Con estos dos nuevos exámenes, las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud están llegando a su recta final. En conjunto, en esta última convocatoria se han ofertado un total 2.037 plazas fijas para las que se han recibido más de 44.000 solicitudes de aspirantes. Las pruebas selectivas comenzaron en el mes de octubre con las categorías de médicos.