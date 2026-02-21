Educación oferta 860 plazas para estudiar idiomas este verano: estancias a partir de 6º de Primaria

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta recibirá hasta el próximo 3 de marzo las solicitudes para optar a una de las 860 plazas de inmersiones lingüísticas en lengua inglesa, francesa y portuguesa para el alumnado extremeño de cara al próximo verano. En concreto, 700 plazas corresponden a estancias en inglés, mientras que 80 están reservadas a francés y otras 80 a portugués.

La Junta de Extremadura persigue con esta iniciativa, enmarcada en el Programa de Inmersiones Lingüísticas PILEx, mejorar la competencia plurilingüe del alumnado, favoreciendo al mismo tiempo su movilidad en los ámbitos académico y profesional, "siempre desde el prisma de la igualdad de oportunidades". Paralelamente, refuerza el aprendizaje de la dimensión comunicativa e intercultural favoreciendo el acercamiento de los estudiantes a los aspectos históricos e interculturales para conocer la diversidad de su entorno.

A partir de sexto de Primaria

Estas inmersiones están dirigidas al alumnado de 6º curso de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Grado Básico de Formación Profesional, matriculado en centros extremeños sostenidos con fondos públicos.

La participación en el programa requerirá la presentación de una única solicitud, en la que el alumnado deberá indicar expresamente los turnos elegidos y su orden de preferencia.

La tramitación se realizará preferentemente de forma telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Rayuela, o presencialmente en el centro educativo en el que se encuentra matriculado el alumno solicitante, informa en nota de prensa la Administración regional.

Las estancias educativas previstas se realizarán en distintos puntos de Extremadura entre el 28 de junio y el 30 de agosto de 2026, con una duración de una o dos semanas según el idioma, la sede y el nivel educativo del alumnado participante.

Sexto de Primaria

En concreto, para 6º de Primaria se ofertan 360 plazas, de las que 320 son de inglés, 20 de francés y 20 de portugués. Las inmersiones en lengua inglesa se realizarán en el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste, divididas en cuatro turnos de 25 plazas cada uno durante el mes de agosto; en la Residencia 'Gregorio Marañón' de Caminomorisco, del 12 al 19 de julio y del 19 al 26 de julio, con 80 plazas por turno; y en el Campamento 'Las Castellanas' de Pasarón de la Vera, del 2 al 9 de agosto, con 60 plazas disponibles.

Por otro lado, la estancia en francés para esta etapa se hará en la Escuela Hogar 'San Vicente' de Cabeza del Buey, del 19 al 26 de julio; mientras que la de portugués será en la residencia de estudiantes de Hervás, también del 19 al 26 de julio. El número de plazas es de 20 por idioma.

1º y 2º de ESO

Para el alumnado de 1º y 2º de ESO se han dispuesto 140 plazas por curso. En ambos casos, la proporción es similar (120 en inglés, 10 en francés y 10 en portugués). En cada curso habrá dos turnos destinados a la inmersión en inglés, con 60 plazas cada uno. El primero se hará en la Residencia V Centenario de Jarandilla, del 19 de julio al 2 de agosto para 1º de ESO, y del 2 al 16 de agosto para 2º. Para el segundo turno se habilitará el Campamento 'Las Castellanas' en Pasarón de la Vera, del 9 al 16 de agosto para 1º, y del 16 al 30 de agosto para 2º.

En cuanto a los idiomas francés y portugués, ambos cursos compartirán sede y fecha. La Escuela Hogar 'San Vicente' de Cabeza del Buey acogerá las estancias de francés, del 12 al 19 de julio; mientras que la residencia de estudiantes de Hervás hará lo propio con las estancias de portugués, también del 12 al 19 de julio.

3º y 4º de ESO

La oferta para 3º de ESO es de 80 plazas. La distribución prevista para los alumnos de este curso es de 60 plazas para la estancia en inglés, que se llevará a cabo en la Residencia V Centenario de Jarandilla, del 16 al 30 de agosto; 10 para francés en la Escuela Hogar 'San Vicente' de Cabeza del Buey, del 5 al 12 de julio, y otras 10 para portugués en la residencia de estudiantes de Hervás, también del 5 al 12 de julio.

Los grupos de 4º de ESO mantienen la misma oferta asignada a 3º en francés y portugués; mientras que la estancia en inglés se desarrollará en la Residencia 'Gregorio Marañón' de Caminomorisco, del 28 de junio al 12 de julio, con una disponibilidad de 60 plazas.

Bachillerato y FP

Por otro lado, para el alumnado de Bachillerato la convocatoria reserva 56 plazas. Así, según la distribución por idiomas y sedes, 16 plazas serán para inglés en la Residencia 'Gregorio Marañón' de Caminomorisco, del 28 de junio al 12 de julio; 20 de francés en la Escuela Hogar 'San Vicente' de Cabeza del Buey; y 20 más de portugués en la residencia de estudiantes de Hervás. La fecha prevista para estas dos últimas estancias es del 28 de junio al 5 de julio.

Finalmente, la oferta para 1º y 2º Grado Básico de FP es de cuatro plazas, todas en lengua inglesa, con estancia del 28 de junio al 12 de julio en la Residencia 'Gregorio Marañón' de Caminomorisco.