Empata con Madrid y supera a Cataluña: Extremadura lidera las competencias digitales ante la burocracia online

Extremadura se ha posicionado como la región con mejores competencias digitales de España para enfrentarse a la burocracia online. Así lo recoge el informe 'E-Gobierno en España (2025)', de TBS Education-Barcelona, que sitúa a la comunidad a la cabeza en habilidades informáticas aplicadas a los trámites con la Administración.

La comunidad comparte el primer puesto nacional en búsqueda y descarga de formularios oficiales. El 63,2% de los usuarios extremeños realiza este tipo de trámites por internet —desde solicitar prestaciones a la Seguridad Social hasta gestionar ayudas o becas—, el mismo porcentaje que la Comunidad de Madrid.

También en materia fiscal los datos sitúan a la región en posiciones destacadas. El 48,8% declara y paga sus impuestos online, lo que coloca a Extremadura en la cuarta posición del ranking estatal, por encima de la media española (48,0%) y por delante de territorios como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana.

La cifra más baja en falta de conocimientos digitales

Detrás de esos resultados hay un dato clave: solo el 18% de los extremeños que no realizaron un trámite por internet lo atribuyó a la falta de conocimientos tecnológicos. Es la cifra más baja del país. Para contextualizar, la media nacional se sitúa en el 33,9% y en comunidades como Andalucía alcanza el 42,9%.

Además, Extremadura figura entre las tres regiones con menor incidencia de problemas generales al interactuar con las administraciones electrónicas (52,8%), lo que refuerza la imagen de una ciudadanía habituada a desenvolverse en entornos digitales.

Datos que "rompen estereotipos"

El autor del estudio, Edgar Sánchez, profesor colaborador de TBS Education (Barcelona) y experto en Comportamiento del Consumidor y Neuromarketing, ha valorado los resultados como "francamente positivos" y ha asegurado que los datos "rompen con muchos estereotipos". A su juicio, que Extremadura sea la comunidad donde los ciudadanos reportan la menor falta de competencias digitales de toda España constituye "un indicador de éxito rotundo".

Sánchez ha subrayado además que el empate con Madrid en la descarga de formularios oficiales y la presencia de la región en el 'Top 4' del pago de impuestos por internet confirman que la ciudadanía extremeña "sabe exactamente cómo sacar el máximo rendimiento a la administración electrónica". En su opinión, los datos reflejan una relación digital "eficiente e inclusiva" con los servicios públicos.

Factores

En esa línea, el informe concluye que Extremadura ha consolidado un modelo de adopción ciudadana de la administración electrónica basado en dos factores: la menor tasa de barreras formativas del país y un uso intensivo de herramientas clave como la descarga de formularios y el pago telemático de impuestos.

La combinación de ambos indicadores sitúa a la región como una de las referencias nacionales en la utilización práctica de la e-Administración.