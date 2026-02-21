Extremadura lleva Guadalupe y la Semana Santa a Portugal

Extremadura refuerza su proyección internacional en el ámbito del turismo religioso con su participación en la 13ª edición de los International Workshops on Religious Tourism (IWRT), celebrada en Fátima (Portugal), una de las grandes citas europeas del sector.

La Dirección General de Turismo ha mantenido encuentros de trabajo con agentes de viajes y turoperadores procedentes de 17 países, entre ellos Italia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia y Australia.

Patrimonio y peregrinación

Durante las reuniones, la delegación extremeña ha presentado la oferta regional vinculada al turismo espiritual y religioso, que abarca desde celebraciones con fuerte arraigo popular como la Semana Santa hasta caminos de peregrinación y enclaves históricos de referencia.

Entre los principales recursos promocionados figuran el Real Monasterio de Guadalupe, declarado Patrimonio Mundial; la basílica de Santa Eulalia de Mérida y la ermita de Chandavila, en La Codosera, además de otros santuarios y rutas con tradición histórica en la comunidad.

Un escaparate europeo

El encuentro de Fátima, organizado por empresas e instituciones locales con el apoyo del santuario portugués, se ha consolidado como uno de los foros especializados más relevantes en este segmento turístico en Europa.

En la edición de este año se han inscrito más de 500 operadores turísticos, investigadores y representantes de entidades religiosas, lo que ha convertido la cita en un punto de conexión entre destinos y mercados internacionales interesados en experiencias vinculadas a la espiritualidad, el patrimonio y la cultura.

Con esta participación, Extremadura presenta su oferta en un nicho turístico que combina tradición, patrimonio monumental y rutas históricas con capacidad de atracción internacional.