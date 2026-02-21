Varias plataformas extremeñas anuncian movilizaciones contra el "colapso sanitario"

Las plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública de Extremadura se han sumado a una convocatoria estatal para exigir el fin de las privatizaciones y un refuerzo urgente de los recursos en el sistema sanitario público. La iniciativa agrupa a organizaciones de más de una decena de comunidades autónomas y anuncia movilizaciones coordinadas en todo el país.

En el caso extremeño, figuran entre los colectivos firmantes Extremadura por la Sanidad Pública, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Montijo, la de la Zona de Salud de Miajadas, la Plataforma Ciudadana Valle del Jerte por la Sanidad Pública, Ecologistas en Acción Dehesas y Villuercas, la Asociación 25 de Marzo o la Plataforma No a la Mina de Cañaveral, entre otros.

Conciertos y adjudicaciones

Las organizaciones han reclamado la derogación de la Ley 15/1997, que permite nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y abre la puerta a concesiones público-privadas, así como del Real Decreto Ley 16/2012, que modificó el modelo de cobertura sanitaria. También han solicitado cambios en la Ley General de Sanidad y en la Ley de Contratos del Sector Público, al considerar que facilitan conciertos y adjudicaciones a empresas privadas.

Según han defendido en un comunicado conjunto, el proceso de externalización y conciertos ha contribuido, a su juicio, a una infrafinanciación progresiva del sistema público, favoreciendo el trasvase de recursos hacia la sanidad privada. Las plataformas sostienen que esta dinámica se reproduce en distintas comunidades autónomas, incluida Extremadura.

Atención Primaria: eje central

Uno de los ejes centrales de la reivindicación es la Atención Primaria. Los colectivos han exigido que reciba al menos el 25% del presupuesto sanitario total, al entender que su deterioro compromete la capacidad de respuesta del sistema y aumenta las derivaciones a la sanidad privada. También han mostrado su rechazo a la utilización de herramientas como la inteligencia artificial o los centros de llamadas cuando, según su criterio, puedan sustituir atención presencial o facilitar externalizaciones.

Las organizaciones han vinculado su llamamiento a distintos episodios conocidos en otras comunidades relacionados con la gestión sanitaria, que consideran ejemplos de los riesgos del modelo de concertación. En este contexto, han defendido que "cuando la salud pasa a ser un negocio, deja de ser un derecho", y han subrayado que su defensa de la sanidad pública es "independiente de quien gobierne".

Las movilizaciones anunciadas se desarrollarán de forma coordinada en regiones como Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Extremadura, Cataluña, La Rioja, Euskadi, Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha.