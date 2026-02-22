Extremadura disfrutará de un inicio de semana primaveral antes del regreso de las lluvias el miércoles

Extremadura vivirá un arranque de semana marcado por la estabilidad atmosférica y temperaturas inusualmente suaves para esta época del año, aunque el panorama cambiará a partir del miércoles con la vuelta de las lluvias, según las previsiones de Meteored y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con la predicción de Meteored España, los primeros días estarán dominados por una situación anticiclónica impulsada por una dorsal que abarcará prácticamente todo el país. Esta configuración favorecerá cielos poco nubosos y temperaturas más propias de finales de marzo o abril avanzado.

En Extremadura, el lunes se presentará poco nuboso, con presencia de nubes altas y posibilidad de brumas o bancos de niebla matinales. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 23 grados en Badajoz y entre los 5 y 20 en Cáceres, con vientos flojos y variables.

El martes continuará la estabilidad, aunque aumentará la nubosidad media y alta de oeste a este a lo largo de la jornada. Las mínimas subirán ligeramente y las máximas se mantendrán sin grandes cambios. En Badajoz se prevén valores entre 6 y 24 grados, mientras que en Cáceres los termómetros marcarán entre 7 y 20 grados.

Nubosidad

El cambio llegará el miércoles, cuando una vaguada atlántica se aproxime a la Península y propicie un incremento notable de la nubosidad. Se esperan precipitaciones débiles en buena parte del oeste peninsular, incluida la zona fronteriza con Portugal en Extremadura. En la comunidad, los cielos pasarán de intervalos nubosos a cubiertos, con lluvias más probables durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, pero las máximas descenderán, de forma más acusada en el oeste. En Badajoz se esperan entre 9 y 19 grados, y en Cáceres entre 9 y 17.

Noticias relacionadas

Aunque todavía con incertidumbre, Meteored apunta a la posible llegada de nuevas vaguadas y borrascas por el noroeste durante el próximo fin de semana. De confirmarse, podrían producirse lluvias más generalizadas en la Península y un nuevo descenso de las temperaturas, poniendo fin a este breve episodio de estabilidad y temperaturas casi primaverales en Extremadura.