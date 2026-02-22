Extremadura, pocos inversores pero grandes apuestas en criptomonedas

La inversión en criptomonedas continúa consolidándose en España y dibuja un mapa desigual entre las diversas comunidades autónomas. Según un informe elaborado por la plataforma Criptan, los españoles han invertido en 2025 una media de casi 5.000 euros en criptoactivos, cifra que confirma que estos productos han dejado de ser una opción marginal para convertirse en una alternativa cada vez más habitual dentro de las estrategias de ahorro.

En ese contexto nacional, Extremadura destaca por un comportamiento singular pero destacado en este campo. Aunque se sitúa entre las comunidades con menor volumen total de inversión, se ha convertido en la segunda región del país con mayor inversión media por usuario, alcanzando los 7.900 euros, solo por detrás de la Comunidad de Madrid. Unos datos que reflejan que, aunque en la región hay menos inversores individuales en criptomonedas, quienes participan lo hacen con cantidades significativamente superiores a la media nacional. Un patrón que también se observa, aunque en menor medida, en comunidades como Cantabria.

Según el ranking elaborado por esta plataforma financiera, Madrid lidera la inversión total en criptomonedas con más de 7,9 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana (4,4 millones), Cataluña, con más de 3 millones y Andalucía y País Vasco. En el extremo contrario se sitúan regiones como La Rioja, Navarra o Asturias, con volúmenes notablemente más bajos. Sin embargo, el enfoque varía al analizar la inversión media por usuario: Madrid se sitúa cerca de los 8.700 euros, Extremadura roza los 7.900 y Cantabria supera los 7.200, muy por encima de la media nacional.

Más allá de las cantidades invertidas, Extremadura sobresale por el tipo de criptoactivos elegidos. Según el informe, la región lidera la inversión media en USDC, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense, que concentra el 63,2% de las carteras. El peso del bitcoin, en cambio, es uno de los más bajos del país, con apenas un 28,1%.

Mayor confianza de los clientes

Un comportamiento que resulta inusual con este tipo de activos y que comienza a normalizarse con el paso del tiempo. Jorge Soriano, CEO de Criptan, explica que en los últimos años se ha producido un cambio profundo en la percepción de los activos digitales:“Durante mucho tiempo las criptomonedas han tenido muy mala prensa. Se asociaban al blanqueo de dinero o a actividades ilícitas, pero esa narrativa ha cambiado de forma importante”, señala.

Soriano apunta el inicio del pasado año como fecha clave para el cambio de percepción sobre las criptomonedas: “En enero de 2024 se crean los ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos. Vemos cómo BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, lanza su propio ETF y afirma que hay que tener exposición a bitcoin en cartera. Eso cambia completamente el acercamiento a este tipo de activos”, explica.

A este factor se suma una mayor regulación, tanto en Estados Unidos como en Europa con la normativa MiCA, así como la entrada de bancos tradicionales en la oferta de servicios relacionados con criptoactivos. “Antes la duda era si esto se iba a prohibir; ahora está claro que es un mercado que ha venido para quedarse”, afirma.

Una tendencia regional al alza

En el caso concreto de Extremadura, Soriano apunta que muchos inversores optan por las criptomonedas estables como alternativa al ahorro tradicional: “Hay clientes más conservadores que invierten en criptomonedas estables y las colocan en productos de rentabilidad”. En este contexto, el CEO señala la inversión en criptomonedas como “una forma de diversificación para aquel que quiere proteger su capital”. Según explica, este tipo de productos permiten a los ciudadanos obtener rentabilidad sin asumir grandes riesgos, algo especialmente atractivo en un contexto en el que mantener el dinero en una cuenta corriente apenas genera beneficios. “La gente se está dando cuenta de que tener el dinero parado no funciona, porque la inflación se lo come”, añade.

| / |

En Extremadura hay clientes más conservadores que invierten en criptomonedas estables y las colocan en productos de rentabilidad Jorge Soriano — CEO de Criptan

También hace hincapié en las limitaciones del sistema financiero tradicional como uno de los factores que explican este giro de tuerca hacia los activos digitales: “En la banca tradicional hay bastantes intermediarios, y al final la rentabilidad se la queda el banco. En los activos digitales se puede replicar el modelo tradicional, pero con mucha menos intermediación”. Del mismo modo Soriano, alerta que este tipo de acciones se ejecuten desde plataformas reguladas y con una gestión prudente, puesto que reconoce que “en el mercado cripto también hay estafas y hay que ser muy cuidadoso”.

Noticias relacionadas

El informe concluye que las diferencias entre comunidades autónomas responden a factores como la capacidad económica, la formación financiera y el grado de exposición a la innovación tecnológica, que influyen tanto en el volumen de inversión como en el tipo de activos elegidos. En Extremadura, los datos dibujan un escenario claro: menos inversores, pero más comprometidos, con estrategias orientadas a la estabilidad y a la protección del ahorro. Una tendencia que confirma que las criptomonedas, lejos de ser una moda pasajera, comienzan a ocupar un lugar propio dentro del panorama financiero regional.