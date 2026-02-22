FIO 2026 reunirá en Monfragüe a algunos de los mejores fotógrafos de aves del mundo

La 21ª Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), acogerá una nueva edición del encuentro de fotógrafos de aves 'FOTOFIO', que contará con algunos de los mejores profesionales a nivel nacional e internacional.

Se trata una jornada de convivencia y encuentro entre fotógrafos de aves a nivel nacional e internacional que incluye la celebración de conferencias especializadas en las que se comparten nuevas técnicas, experiencias y reportajes, entre otras materias, en un formato abierto y muy participativo.

Profesionales y aficionados

Estas conferencias y talleres atraen año tras año a más profesionales y aficionados y son, por la calidad de los ponentes y la variedad de los temas tratados, uno de los rasgos diferenciadores de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, ya que en ellas tienen cabida también asuntos como el cine de naturaleza o los proyectos de conservación. No en vano, en la edición de 2025 participaron más de un millar de personas en las once conferencias de fotografía y cine de naturaleza en la carpa FOTOFIO.

Según ha informado la organización de la FIO en su web oficial, el viernes 27, a las 16.35 horas, tendrá lugar la primera de las conferencias titulada 'CEFNA: 30 años de luz natural', por Helios Dalmau. En la misma, un amplio grupo de socios del CEFNA, que han seleccionado dos imágenes de entre todo su archivo, explicarán brevemente el vínculo que las une.

En algunos casos, serán fotografías con décadas de actividad de por medio; en otros, se tratará de capturas de un mismo sujeto o de una misma especie o tomas abstractas y más realistas de un determinado lugar.

Conferencias

A partir de aquí se sucederán las presentaciones y conferencia a cargo de Eduardo Blanco; Javier y Rafael Ramos; José Benito; Adelina Ortiz y Marta Pedreño; Erick Granados; José Luis Gómez; Daniel Montero; José María Benítez; Adriana Sanz; Iñaki Relanzón; y Merce Romero.

La programación también incluirá la proyección del documental 'Centinelas del Viento', de Juan Luis Santos; y un coloquio sobre el rodaje del mismo. De igual forma, el programa de FOTOFIO contempla el acto de entrega de los premios del Concurso de Fotografía FIO 2026.

Ganadores del concurso

Los ganadores del concurso de esta edición son Renato Granieri (Reino Unido), con 'Frame', en la categoría 'C1 Retratos de aves'; Fernando Prieto García (España), con 'Perdiz de montaña', en 'C2 Aves en su entorno'; Massimiliano Manuel Paolino (Italia), con 'Breaking point', en 'C3 Aves en acción'; Serafín Robert Horst (Argentina), con 'Abducido', en 'C4 Visión artística de las aves'; y Marina Gavrikova (Rusia), con 'Good day to fly', en 'C5 Jóvenes fotógrafos'.

Además, el jurado ha concedido menciones de honor a César Gil (España), con 'Ofrenda', en 'C1 Retratos de aves'; David Jerez (España), con 'Paraísos cercanos', en 'C2 'Aves en su entorno'; Antonio Liébana (España), con 'Entre ramas', en 'C3 Aves en acción'; Ganapathi Ram (India), con 'The Ember Veil', en 'C5 Visión artística de las aves'; y Manuel Montero Guzmán (España), con 'Llegada', en 'C5 Jóvenes fotógrafos'

El premio 'Fotógrafo Extremeño', para las imágenes presentadas en cualquier categoría por autores nacidos o empadronados en Extremadura, es para Javier Simón Gálvez, por 'Amanecer'. Por último, Awais Ali Sheikh (Pakistán), con 'Into the wild', ha resultado vencedor en la sección de vídeos de naturaleza.

El ganador absoluto de FIO 2026, elegido entre los galardonados de las categorías C1, C2, C3 y C4, se anunciará el 28 de febrero en una gala que tendrá lugar en la feria.