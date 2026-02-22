Iberdrola inspecciona en helicóptero 1.000 kilómetros de líneas eléctricas en Extremadura tras el paso de las borrascas

La distribuidora de Iberdrola, i-DE, ha realizado una inspección en helicóptero sobre 1.000 kilómetros de líneas eléctricas en distintas zonas de Extremadura en aras de reforzar la continuidad y calidad del suministro tras el temporal que ha sacudido a la región.

En concreto la inspección se ha llevado a cabo en zonas de la Campiña Sur, Sierra de San Pedro, Plasencia, Hurdes, Vera, la Siberia, Trujillo o la Serena, entre otras, por ser las comarcas más afectadas por el paso de Kristin, con vientos que superaron los 130 kilómetros por hora y las últimas lluvias.

Mantenimiento preventivo

Según ha precisado Iberdrola en nota de prensa este domingo, i-DE lleva a cabo estas revisiones e inspecciones como parte de su mantenimiento preventivo habitual. No obstante, ha aclarado, ahora se ha intensificado tras las distintas borrascas registradas en las últimas semanas, con el objetivo de reforzar la red y anticiparse a posibles efectos ocultos.

"Estos reconocimientos aéreos permiten obtener una visión detallada del estado de las infraestructuras y detectar posibles anomalías", ha señalado el responsable de mantenimiento de redes de i-DE en Cáceres, Santiago Liviano, aludiendo a posibles efectos del temporal en elementos como aisladores, conductores, herrajes o apoyos que hayan podido verse dañados por rayos, caída de arbolado o fuertes rachas de viento.

La palabra clave del mantenimiento preventivo, ha indicado, es la anticipación "para adelantarse a posibles averías antes de que sucedan".

Puntos de datos

Las inspecciones se realizan con helicópteros equipados que ofrecen multitud de datos y parámetros para un mejor análisis. En concreto, incorporan cuatro tipos de cámaras y sensores: un láser (tecnología Lidar) que permite escanear en tres dimensiones toda la infraestructura eléctrica con millones de pulsos; dos cámaras de alta resolución que capturan 8 fotografías por segundo con una resolución de la imagen de 2 milímetros que permite realizar una inspección visual de todos los componentes de la instalación y, por último, una cámara termográfica para detectar "puntos calientes".

Según ha explicado Diego Cuasante, director general de Atlas Innovative Engineering, empresa responsable del desarrollo de este trabajo tecnológico, por cada kilómetro supervisado se obtienen alrededor de diez millones de puntos de datos, lo que permite crear un "gemelo digital" tridimensional de cables, torres, vegetación, edificaciones y terreno que facilita la localización precisa de defectos y optimiza la gestión.

Interrupciones de suministro

Además, las cámaras térmicas miden la temperatura de las instalaciones y los corredores por los que discurren las líneas, permitiendo detectar puntos con valores inadecuados para su corrección y evitar así interrupciones en el suministro eléctrico.

Cabe destacar, según recuerda Iberdrola, que en Extremadura i-DE gestiona más de 10.600 kilómetros de líneas de baja y media tensión y más de 2.000 kilómetros de líneas de alta y muy alta tensión, además de 3.467 centros de transformación en servicio y 65 subestaciones.