Vox dejará de recibir 24.000 euros anuales tras la salida de Ángel Pelayo Gordillo del Senado

Vox dejará de recibir una subvención anual de 24.000 euros tras haber perdido el diputado extremeño Ángel Pelayo Gordillo el asiento que ocupaba en el Senado. La falta de acuerdo con el PP para la investidura de María Guardiola ha impedido revalidar la cesión del sillón que se acordó en el año 2023, de forma que Vox ha pasado de tres a dos representantes en la Cámara Alta. Mantiene únicamente una designación por el Parlamento de Andalucía y otra por les Corts Valencianes.

El Senado tiene 208 senadores elegidos por los ciudadanos en las elecciones generales y otros 57 de designación autonómica, que eligen los parlamentos de las comunidades tras la celebración de los comicios autonómicos. Extremadura elige dos, que en base al resultado del pasado 21 de diciembre han correspondido a PP y PSOE. Esta misma semana han tomado posesión de sus cargos: Laureano León por el PP y Manuel Borrego por el PSOE.

Subvención anual

Al margen de las implicaciones parlamentarias, la pérdida de un senador tiene repercusiones económicas. Según informa Europa Press, el Senado facilita a los grupos parlamentarios una subvención cuya cuantía se establece en función del número de sus componentes y un complemento fijo para todos.

La parte fija para todos los grupos es de 15.732 euros al mes, mientras que la parte variable asciende a 1.996,50 euros al mes por cada senador. Esto quiere decir que Vox dejará de percibir un total de 23.598 euros anuales por subvención del Senado al perder la representación de Gordillo.

Celebración de un pleno en el Senado. / El Periódico

Grupo Mixto

Tras esta nueva designación en Extremadura, el Grupo Mixto en el Senado pasará de cinco a cuatro escaños, al perder Vox (que pasa de tres a dos) el asiento de Gordillo. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha considerado "irrelevante" el hecho de no tener el senador por designación autonómica, aunque sí ha apuntado que eso "demuestra un mal gesto por parte del Partido Popular".

La designación del senador del PP demuestra, a juicio del dirigente de Vox, "una mala intención respecto a alguien con el que quiere llegar a un acuerdo". Tanto eso, "como el haber sido excluidos por completo de la presidencia y de los órganos de gobierno del Parlamento de Extremadura".

En cualquier caso, Abascal ha reiterado que para Vox, "lo más importante no son los cargos, es el cambio de rumbo".

Noticias relacionadas

Nueva designación

Fuentes parlamentarias apuntan que, si finalmente PP y Vox alcanzan un acuerdo de gobernabilidad, podría abrirse la puerta a una nueva designación para que Pelayo Gordillo vuelva al Senado y recupere el escaño por designación autonómica. Pelayo Gordillo no solo ha ejercido como representante autonómico de Extremadura, sino que había asumido funciones de coordinación interna y apoyo al trabajo parlamentario del grupo vinculadas a la organización de iniciativas, el seguimiento de asuntos territoriales y la interlocución en dinámicas parlamentarias.