A sus 101 años, la extremeña Laureana Delgado hace historia en la videollamada más longeva del mundo

Con 101 años, Laureana Delgado, vecina de Trujillo, ha participado en la videollamada más longeva del mundo. En representación de Extremadura, formó parte de un encuentro que reunió a una persona centenaria por cada comunidad autónoma de España, una iniciativa promovida por la startup de móviles para mayores Maximiliana.

Lo que comenzó como un reconocimiento a los centenarios del país terminó marcando un récord: 1.757 años de vida compartidos en una sola videollamada, con una media de 103 años entre los 17 participantes. Un encuentro cargado de emoción, memoria y orgullo generacional.

La conexión arrancó con la presentación de cada participante: nombre, edad y comunidad autónoma. Desde los 100 años de María Paquita, representante de Cataluña, hasta los 111 de Sor Rosario, de Cantabria, una de las personas más longevas de España. Entre risas, recuerdos de bailes antiguos y vivencias de otra época, la conversación se convirtió en un viaje colectivo por más de un siglo de historia.

Alegre y amante de las fiestas de su pueblo

Representando a Extremadura estuvo Laureana, una mujer alegre, amante de las fiestas de su pueblo y de los tradicionales pestiños. A lo largo de su vida confeccionó sus propios vestidos junto a su madre, a quien recuerda con especial cariño, reflejo de una generación de mujeres trabajadoras.

Arropada por su familia, Laureana recibió de manos de sus hijos una placa conmemorativa personalizada que reconoce su participación en este hito histórico.

Para hacer posible la conexión, Maximiliana facilitó a cada centenario un teléfono móvil adaptado, diseñado específicamente para personas mayores, garantizando así una experiencia sencilla y accesible.

Noticias relacionadas

Móviles para mayores

Maximiliana es la startup española detrás del móvil Maximiliana, el primero diseñado para conectar a cualquier persona mayor con su familia, sin importar su edad, salud o experiencia previa. El móvil está adaptado por completo a las personas mayores y permite que los familiares lo controlen remotamente desde una aplicación de control. Desde ahí pueden gestionar cualquier aspecto y hacer videollamadas sin que la persona mayor tenga que hacer nada. El proyectó nació en 2020 porque Jorge no podía comunicarse por teléfono con su abuela, Maximiliana. Hoy, más de 4.000 mayores por toda España lo usan a diario para comunicarse con sus familias.