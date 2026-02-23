Suscrito un nuevo convenio de prácticas en Extremadura que beneficiará a los alumnos de Derecho

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha visitado este lunes a los alumnos en prácticas de los Servicios Fiscales de Cáceres tras haber firmado la renovación del convenio que mantiene la consejería con la Universidad de Extremadura (UEX).

Dichas prácticas, como ha destacado Manzano, contribuyen a una "formación integral" de los estudiantes complementando los conocimientos adquiridos en sus estudios académicos.

"La vida real es diferente a la carrera; en la Universidad aprenden la teoría, pero estas prácticas son un complemento perfecto donde le dan sentido a todo lo que han aprendido", ha señalado.

Además, ha añadido la consejera, estas prácticas que se llevan a cabo en los Servicios Fiscales de Cáceres, Mérida y Badajoz hacen que los estudiantes "puedan adquirir competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, a través del conocimiento del funcionamiento de la institución, sus métodos de trabajo y organización".

Durante la visita también han estado presentes tanto el vicedecano de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas de la Facultad de Derecho, Alejandro Platero, como la secretaria general de la consejería, Inmaculada Núñez, y la directora general de Tributos, Fátima Pablos.

Gracias a este acuerdo durante los dos cursos anteriores al actual, un estudiante del Grado de Derecho realizó prácticas en el gabinete de la consejera de Hacienda y Administración Pública, cuatro estudiantes en los Servicios Fiscales de Cáceres, tres estudiantes del doble Grado de Criminología-Derecho llevaron a cabo sus prácticas en los Servicios Fiscales de Cáceres, un estudiante en la dirección general de Tributos de Badajoz y dos estudiantes del doble Grado de Criminología-Derecho en la dirección general de Tributos de Badajoz.

En el curso actual 2025/2026 hay tres estudiantes del Grado de Derecho en los Servicios Fiscales de Cáceres y dos estudiantes del doble Grado en Criminología-Derecho en los Servicios Fiscales de Cáceres.

Todos ellos han desarrollado o lo están haciendo unas prácticas formativas de 150 horas por alumno, ha informado Junta de Extremadura en nota de prensa.

El vicedecano de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas de la Facultad de Derecho, Alejandro Platero, ha asegurado que la satisfacción de quienes terminan esta formación es "siempre muy alta".