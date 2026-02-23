Extremadura concentrará el mayor desarrollo de baterías del plan de la multinacional FRV en España

Fotowatio Renewable Ventures (FRV), una de las empresas líderes a nivel mundial en la construcción, operación y gestión de energías renovables, proyecta el desarrollo de más de 1.200 megavatios (MW) y 5.000 megavatios hora (MWh) de sistemas de almacenamiento con baterías (BESS) en España, que alcanzarán el estado de ready to build (listo para construcción) entre este año y 2027, según ha informado la compañía.

El conjunto de proyectos, actualmente en fase avanzada de desarrollo, se concentra en cuatro comunidades autónomas estratégicas para el grupo, que forma parte de Jameel Energy: Extremadura, Andalucía, Cataluña y Cantabria.

Extremadura será el eje central de esta expansión con el desarrollo de proyectos fotovoltaicos como los complejos San Serván 220 (56 MW/225 MWh) y Solanilla (18 MW/72 MWh), cuyas hibridaciones estarán listas para construir en el primer trimestre de este año tras la aprobación del Real Decreto 997/2025.

A ello se suma el clúster Carmonita, que integra las plantas Carmonita Ministerio (320 MW/1.360 MWh), Sur (80 MW/400 MWh), Norte (91 MW/455 MWh) e IV (40 MW/200 MWh). Junto a los 111 MW/495 MWh previstos para hibridación en San Serván 400, supondrán una capacidad híbrida total de 652 MW/3.492 MWh en la región.

La capacidad proyectada incluye tanto instalaciones híbridas, que combinan generación fotovoltaica con almacenamiento, como proyectos puramente BESS.

Proyectos en otras comunidades

En Andalucía, FRV planea la hibridación del proyecto Alcores (Sevilla) con 57 MW/285 MWh de almacenamiento con baterías.

En Cataluña, la compañía proyecta 334 MW/1.336 MWh repartidos en seis instalaciones de almacenamiento ubicadas en distintas zonas de las provincias de Barcelona, Gerona y Tarragona.

Por su parte, Cantabria acogerá el proyecto Santander BESS Camarreal, un sistema de 50 MW/200 MWh en el municipio de Camargo, con fecha estimada de inicio de construcción en el segundo trimestre de 2026.

Apuesta por la hibridación

Una de las características destacadas del pipeline es la apuesta por la hibridación de instalaciones, especialmente mediante la optimización de plantas fotovoltaicas ya existentes.

El managing director de FRV Iberia ha señalado que la combinación de proyectos híbridos y sistemas independientes permite al grupo "maximizar el rendimiento de sus infraestructuras, aportar mayor flexibilidad al sistema eléctrico y garantizar un suministro más estable y resiliente".

Asimismo, ha indicado que esta estrategia responde a la visión de la compañía de impulsar la transición energética mediante soluciones tecnológicas avanzadas orientadas a un modelo energético más sostenible y eficiente.