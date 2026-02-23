Guardiola seguirá liderando la negociación con Vox en Extremadura pese a la intervención de Génova

La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, seguirá liderando las conversaciones con Vox para la formación de gobierno pese a la entrada de Génova en la negociación. Fuentes del PP aclaran que los contactos para un futuro acuerdo "van a seguir haciéndose en Extremadura", aunque consideran "importante que haya una posición nacional", dado que la formación de Santiago Abascal ha puesto sobre la mesa planteamientos que trascienden las competencias autonómicas.

"No hay diferentes PP, ni unos presidentes defienden unas políticas en una región y otras distintas en otras. Y como es lógico, tampoco se puede pedir una cosa en Extremadura y que no se pida en otra comunidad autónoma", señalan las mismas fuentes, que apuntan que "a eso se circunscribe la participación de la dirección nacional del partido anunciada hoy". "Máxime cuando se están produciendo procesos electorales y acuerdos de forma simultánea con Vox", se añade.

La participación de la dirección nacional del PP en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón fue anunciada este lunes tras la reunión del Comité de Dirección. "Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, para velar por su coherencia", expresó Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional.

Este planteamiento se plasmó después en un documento marco en forma de decálogo para guiar las negociaciones con los de Santiago Abascal en Extremadura y en Aragón, y en el resto de comunidades autónomas según se vayan celebrando elecciones.

En el texto, el PP fija "ámbitos prioritarios de acuerdo", que pasan por las bajadas de impuestos, la defensa de las centrales nucleares y la construcción de vivienda, así como por la lucha contra la inmigración ilegal. El PP rechaza expresamente, en clara advertencia a sus potenciales socios, "cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política" una vez que se hayan alcanzado acuerdos.

El movimiento llega cuando se cumplen dos meses de las elecciones en Extremadura, donde pese a la histórica victoria de Guardiola, con más de un 40% del voto y una considerable ventaja sobre el PSOE, no se ha alcanzado aún un acuerdo. El primer debate de investidura se va a celebrar la semana que viene, el 3 y 4 de marzo, sin que la presidenta en funciones tenga aún apoyos garantizados.

Según explicó Gamarra, habrá una o varias personas de la cúpula del PP, todavía por determinar, que se sentarán tanto en la mesa abierta en Extremadura como en Aragón. Se trata, según fuentes de Génova, de una labor de "acompañamiento" y en ningún caso de tutela sobre los dirigentes autonómicos, que incluso podría extenderse en el futuro a otros territorios. En Castilla y León comienza precisamente este fin de semana la campaña electoral para los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo

Posteriormente, fuentes del PP en Extremadura han insistido en que las conversaciones "van a seguir haciéndose en Extremadura" y que será la presidenta extremeña quien continúe al frente de los contactos. La intervención de la dirección nacional, recalcan, responde exclusivamente a la necesidad de fijar una posición común ante un marco negociador que se está reproduciendo en varias comunidades autónomas de forma simultánea.

Buscar la división

Las mismas fuentes apuntan además que algunas de las medidas planteadas por Vox "ni siquiera son competencias de las comunidades autónomas, sino de índole estatal", lo que, en su opinión, justifica que la dirección nacional se pronuncie para evitar interpretaciones dispares o intentos de "buscar una división del PP".