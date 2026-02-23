El Extremeño Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón

Javier Fernández Gómez es el nuevo campeón de España de cortadores de jamón, tras ganar la final que se ha disputado este domingo en Villanueva de Córdoba.

El ganador, de 36 años, es natural de Fuentes de León (Badajoz) lleva once años dedicado profesionalmente al corte del jamón, y tiene un negocio dedicado precisamente a lonchear jamones desde hace cinco años.

Javier Fernández ha señalado que «el trabajo da su fruto y ser campeón de España es un sueño hecho realidad» y puesto en relieve que «es un orgullo haber estado en esta final con grandes compañeros y cortadores». También indicaba que «parece que 2026 va a ser mi año porque en agosto mi pareja Yolanda y yo vamos a ser padres».

La segunda posición ha sido para el también extremeño Daniel Acedo y tercero ha sido Juan Martín, de Villanueva de Córdoba El premio de Plato Creativo fue para Mirko Gianela.

Primera final

Villanueva de Córdoba ha acogido por primera vez la final del Campeonato de España de Cortadores de Jamón, que alcanzaba en 2026 su décimosexta edición.

La final se ha disputado en el Pabellón Municipal y ha comenzado pasadas las 11.00 horas, y el público ha podido seguir desde las gradas el desarrollo del concurso, que se ha celebrado organizado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ), con la colaboración de la Denominación de Origen Protegida de Los Pedroches y del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Los jamones que se han preparado para la final eran veinte piezas de raza 100% ibérica de bellota de la DOP Los Pedroches, de la añada de 2022, con un peso que oscilaba entre 7,300 y 7,450 kilos.

Archivo - Un plato de jamón ibérico / Diego Casillas - Europa Press - Archivo

En la final han participado los diez cortadores que han ganado en los concursos valederos para el campeonato como son Mirko Gianela, Daniel Acedo, Cristian García, Daniel Sánchez, Jorge Díaz, Javier Fernández, Juan Martín, Vicente García, Francisco Javier García y Francisco Javier Torres.

Localidad vinculada al jamón

La localidad de Villanueva de Córdoba celebra cada año la Feria del Jamón, la última edición en noviembre, que incluye el concurso nacional de cortadores. Su reconocimiento organizativo y su deseo de acoger la final del Campeonato de España de Cortadores de Jamón le ha valido celebrar este importante acontecimiento.

El alcalde, Isaac Reyes, ha señalado que «también Villanueva ha obtenido un premio hoy, el de acoger este gran acontecimiento nacional» y Antonio Jesús Torralbo, presidente de la DOP Los Pedroches aseguró que «hoy Villanueva de Córdoba es la capital del mundo del jamón y es un escaparate estupendo para nuestro producto 100% ibérico y para nuestra dehesa».

La ASCJ ha premiado además a la Feria del Jamón de Villanueva como la mejor de la fase clasificatoria para el campeonato y se ha rendido homenaje a Clemente Gómez, cortador de la DOP Los Pedroches.

Numerosos seguidores de toda España han seguido desde la grada el concurso y además durante el fin de semana ha habido actividades formativas y lúdicas, con visitas preparadas por el Ayuntamiento.