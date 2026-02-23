De las plazas al gran formato: el primer Movistar Arena de Walls, tras llenar Cáceres el año pasado

El cartel de "Sold Out" que se colgó al poco tiempo de que salieran las entradas del Movistar Arena certificó lo que la escena urbana española ya intuía desde sus inicios: su música iba a mover masas. Y así ha sido, pues este murciano de tan solo 25 años, consiguió congregar el pasado sábado a miles de personas, llenando su primer Movistar Arena, el primero de los muchos que están por venir.

Sus inicios

Ginés Paredes Giménez, más conocido como Walls, empezó su carrera musical en el freestyle, etapa en la que llegó a competir con grandes gigantes del mundillo como Skone o Chuty y en la que competió varias veces en la Freestyle Master Series (FMS), consiguiendo quedar segundo en su primera temporada y sexto en la segunda.

Mientras que competía en la FMS, seguía apostando por su carrera musical, sacando sencillos como "Orgullo y Ron" (2017) o "Ruta 66", "Maldición", "Por Partes"(2018); hasta que en 2020 se retiró como rapero y decidió apostar exclusivamente por su carrera musical, dando su salto a la música de forma progresiva pero firme.

Poco a poco la sensibilidad melódica y las letras introspectivas de sus canciones, así como la capacidad natural del cantante para conectar con los demás fue encandilando al público, hasta el punto de congregar en un mismo recinto a público de diferentes edades y estilos.

Walls es de esos cantantes que tienen la capacidad de hacerte desde la canción más melancólica posible con letras que consiguen expresar con palabras como te sientes cuando ni tu mismo eres capaz de hacerlo; a la canción más rockera con la que te será imposible estarte quieto.

El año pasado Cáceres ya tuvo la gran oportunidad de disfrutar de su talento con su gira "Luna 18", gira que no quedó mal sabor de boca en ninguna de las ciudades por las que pasó.

Desde "Flores Mustias" a "En Paz"

"Madrid, bienvenido al cielo", gritó el cantante nada más salir, y que mejor forma de describir como se sintió la noche del sábado. Desde violines a fuegos artificiales: aquellos que tuvieron la oportunidad de asistir al concierto describen la puesta en escena como impresionante.

El concierto abrió con un coro cantando una melodía que a muchos les resultaba familiar, "Flores Mustias", canción perteneciente a su último álbum "El día que me olvides". Por motivos más que evidentes, no pudo cantar todas las canciones de su discografía, pero la selección que hizo no dejó a nadie insatisfecho.

Aunque sus canciones más recientes se llevaron el mayor protagonismo,"En Paz", canción que todos los que le seguimos desde el principio ansiábamos, no podía faltar.

Uno de los aspectos más memorable de sus conciertos es el discurso que da entre canción y canción, discursos que te hacen reflexionar y plantearte el valor de las cosas.

"Puedes ir más lento que los demás/ Está bien ir más lento que los demás/ No es tu culpa ir más lento que los demás" se proyectaba en la pantalla LED. Porque en un tiempo en el que vivimos comparando nuestras vidas con el resto nunca está de más recordar que cada uno tiene sus tiempos y no pasa nada por "tardar de más".

A pesar de admitir que nunca ha sabido muy bien como se definía el amor, sus canciones son el amor hecho letras; prueba de ello es "No te Preocupes por mí": "Si supiera que hay algo/ después de la muerte/ moriría cien veces seguidas pa' volver a conocerte/ y tenerte de nuevo en mi vida/Porque amor, cada segundo sin ti/ se siente un gancho en las costillas".

Una noche llena de invitados

La noche destacó por la presencia (y ausencia) de muchos de sus compañeros del panorama musical español, tales como Dani Fernández, con quien cantó "Vulnerable"; y Waor, con quien cantó "Perro Callejero", y quien próximamente comenzará su gira como "Hijos de la Ruina", junto a Natos y Recycled J.

Walls no dejó pasar por alto la ausencia de su compañero y amigo Hens, quien se encontraba en ese momento en Santander como parte de su gira "Una Mudanza" y de forma cómica antes de cantar "Me encanta (s)" se proyectaba el siguiente mensaje:

Walls no perdió la oportunidad de agradecer uno por uno a cada uno de los miembros de su equipo: desde los miembros de su banda a la tuna de su padre que acompaña al cantante en su canción "¿Cuántas Penas Valen tu Amor?".

Y tras haber dado por finalizado el concierto, un público implacable no paraba de pedirle que continuase, a lo que no pudo resistirse y cantar 3 canciones más. "Los niños del Parque", "Mi nena" (seguida por un pogo) y "El día que me olvides", con la que puso el broche de oro a una velada increíble.

Si una cosa está clara es que, a pesar de que aún le queda mucho por delante, su música ya ha dejado una gran huella en cada uno de nosotros.