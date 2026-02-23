La UEx abre por primera vez sus cursos de chino a toda la ciudadanía por 20 euros

La Universidad de Extremadura ha puesto en marcha la tercera edición de sus Cursos de Lengua y Cultura China, una iniciativa que este año se ha abierto por primera vez a toda la ciudadanía extremeña y no solo a la comunidad universitaria.

La oferta formativa incluye cinco cursos estructurados en tres niveles distintos, con el objetivo de facilitar un aprendizaje progresivo del idioma. Cuatro de ellos se impartirán de forma presencial en los campus de Badajoz y Cáceres, mientras que uno se desarrollará en modalidad online y estará orientado a principiantes.

Los cursos se desarrollarán entre el 9 de marzo y el 8 de mayo de 2026 y estarán impartidos por profesorado nativo con experiencia en la enseñanza del chino. El precio establecido es de 20 euros, que se abonarán una vez confirmada la admisión.

Colaboración académica

La iniciativa se lleva a cabo a través del Instituto Panda, en virtud del convenio suscrito entre la Universidad de Extremadura y la Universidad de Educación de Chongqing (China). Esta colaboración permite reforzar la dimensión internacional de la oferta académica y acercar a la región una lengua que cuenta con millones de hablantes en todo el mundo.

Cartel Clases de lengua y cultura china Fase III. / Cedida

El sistema de enseñanza se adapta a la edad y necesidades del alumnado, con materiales específicos para cada etapa. Además de los manuales de referencia, se emplean recursos orientados a la preparación de exámenes oficiales de nivel como YCT y HSK, pruebas estandarizadas diseñadas por la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín para evaluar la competencia en chino de hablantes no nativos.

Formación más allá del aula

El programa se enmarca en una oferta más amplia de cursos de chino que incluye formación para niños, preparación específica para certificaciones oficiales, programas dirigidos a empresas y al sector servicios, así como cursos intensivos de verano. Con esta nueva edición, la UEx amplía el acceso a una formación que combina lengua y cultura y que busca acercar a Extremadura a uno de los principales ámbitos lingüísticos y económicos del mundo.