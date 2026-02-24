Agricultura define las coberturas de los seguros de cítricos: municipios y variedades en Extremadura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detallado en el Boletín Oficial del Estado las condiciones de los seguros para explotaciones de cítricos, dentro del 47º Plan de Seguros Agrarios Combinados. La normativa fija los bienes y rendimientos asegurables, las condiciones mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios de estas pólizas.

En la región, la orden será de aplicación en todos los municipios de las comarcas de Mérida, Badajoz y Olivenza (provincia de Badajoz), así como en Alcuéscar, Cañaveral, Casas de Millán, Montánchez y Valdefuentes (comarca de Cáceres) y Acebo (comarca de Coria, Cáceres).

Serán asegurables las producciones de naranja, mandarina, limón, lima y pomelo recolectadas dentro del periodo de garantía, así como sus plantaciones. También se incluyen los plantones en fase de desarrollo, las estructuras de protección antigranizo, cortavientos artificiales, invernaderos, cabezal de riego y la red de riego de parcelas. Para asegurar las instalaciones es obligatorio incluir la totalidad de la producción y de la plantación.

No podrán asegurarse parcelas de experimentación o ensayo, aquellas en abandono, destinadas a autoconsumo familiar o árboles aislados. La normativa también especifica condiciones técnicas mínimas de cultivo, como el mantenimiento del suelo, poda y abonado según necesidades, tratamientos fitosanitarios y cumplimiento de buenas prácticas agrarias.

Periodo de suscripción

El periodo de suscripción del seguro principal comenzará el 1 de marzo y finalizará el 31 de julio. Para el seguro complementario, la cobertura se podrá contratar entre el 15 de mayo y el 31 de julio.