DEKRA se adjudica las ITV en Extremadura y creará dos estaciones de gran capacidad en Cáceres y Badajoz

DEKRA ha sido adjudicataria de la concesión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Extremadura por un periodo de 25 años, una decisión que le permitirá explotar el 32% del territorio regional y que incluye las dos capitales de provincia. La compañía ha anunciado además la construcción de dos nuevas estaciones fijas de gran capacidad en Cáceres y Badajoz, dotadas con cinco líneas de inspección cada una y preparadas para atender desde turismos y motocicletas hasta vehículos industriales y agrícolas.

La concesión aportará nueva capacidad en zonas donde se han detectado tiempos de espera elevados y oportunidades de mejora en la calidad del servicio. El área concesional abarca el 32% del territorio extremeño, incluidas las zonas más densamente pobladas, lo que subraya su relevancia estratégica.

Estación de DEKRA en el municipio madrileño de Alcorcón. / Cedida

El mercado regional, que combina estaciones ITV públicas y privadas concesionadas, ha registrado alrededor de 645.000 inspecciones en 2024.

Nuevas estaciones insignia en las capitales

Como parte del desarrollo estructural de la concesión, la empresa construirá dos estaciones fijas de gran capacidad en las capitales provinciales. Estas instalaciones se diseñarán como centros de referencia, con cinco líneas de inspección cada una y capacidad para atender todo tipo de vehículos. Según la compañía, su tamaño, equipamiento tecnológico y configuración operativa permitirán absorber altos volúmenes de demanda, reducir tiempos de espera y ofrecer un servicio más ágil y eficiente.

La concesión incluye las ciudades de Badajoz y Cáceres, lo que asegura presencia en los principales centros administrativos, económicos y poblacionales de la comunidad.

Modelo flexible para una región extensa y dispersa

Extremadura se caracteriza por su gran extensión territorial y una red de municipios dispersos. Esta configuración geográfica hace especialmente relevante el modelo operativo flexible planteado por la empresa, que combinará estaciones fijas y unidades móviles para garantizar una cobertura eficiente y accesible.

El modelo está diseñado para mejorar el acceso al servicio en zonas rurales y municipios de baja densidad, garantizando proximidad, eficiencia y equidad territorial en la prestación de la inspección técnica.

Desarrollo en dos fases y continuidad operativa

En una primera fase, la compañía asumirá la capacidad existente en emplazamientos ya operativos, garantizando la continuidad del servicio mientras se desarrollan las nuevas infraestructuras. Esta transición incluirá instalaciones en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata.

La segunda fase estará centrada en la expansión dentro de las zonas concesionadas e incluirá el desarrollo de nuevas infraestructuras, entre ellas la construcción de las grandes estaciones fijas de alta capacidad previstas en las capitales provinciales, que constituirán el eje estructural de crecimiento y mejora del servicio en la región.

Desde la dirección de la división de ITV se ha señalado que “esta concesión refuerza nuestra confianza en España como un mercado estratégico para DEKRA y confirma que nuestra apuesta por la excelencia técnica, la innovación y los valores sociales es el camino correcto”. Asimismo, se ha añadido que “no se trata solo de crecer, sino de hacerlo de forma responsable, generando empleo local y aportando valor real a la seguridad vial y a los territorios en los que operamos”.

Impacto estratégico y social

La adjudicación amplía de forma significativa la presencia de la compañía como operador de ITV en España. Las nuevas instalaciones y los sistemas de cita contribuirán, según la empresa, a reducir tiempos de espera y cerrar brechas de capacidad detectadas en la región.

Desde el punto de vista social y organizativo, el contrato incorpora medidas para fomentar el empleo local, la igualdad de oportunidades y la incorporación de talento regional, alineadas con sus principios de diversidad e inclusión.

Fundada en 1925 para garantizar la seguridad vial mediante la inspección de vehículos, la entidad es actualmente la mayor organización experta independiente no cotizada del mundo en el sector de los ensayos, la inspección y la certificación. En 2024 ha generado 4.290 millones de euros en ingresos y emplea a unas 48.000 personas que prestan servicios en aproximadamente 60 países de los cinco continentes. Con una calificación de platino de EcoVadis, se sitúa en el uno por ciento superior de las empresas evaluadas en sostenibilidad.