Extremadura 'afloja' la PAC 2026: menos exigencias y más margen para agricultores y ganaderos

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes una resolución que introduce un paquete de flexibilidades y ajustes técnicos en las ayudas del Plan Estratégico de la PAC para la campaña 2026, con el objetivo de “dar mayor seguridad a agricultores y ganaderos”. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible enmarca la medida en la necesidad de adaptar las exigencias a la realidad productiva de la región y facilitar la planificación de cultivos y manejos ganaderos sin perder seguridad jurídica.

Entre los cambios principales, la Junta reduce la carga ganadera mínima en los ecorregímenes de pastos y fija como umbral de riesgo de incumplimiento una carga inferior a 0,1 UGM (unidad de ganado mayor) por hectárea en superficies con actividad de pastoreo, a efectos de activación de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad.

La resolución también permite una labor vertical limitada —hasta 20 centímetros— en siembra directa, siempre que se conserve el rastrojo y la actuación se limite a romper la costra dura del suelo para favorecer la nascencia de las plantas. En el capítulo de cubiertas vegetales, se amplían las opciones de manejo con una condición clave: que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año.

Superficie obligatoria de rotación

Además, se rebaja del 50% al 25% la superficie obligatoria de rotación en el ecorregímen de rotación de cultivos y se reducen a la mitad los porcentajes mínimos de especies mejorantes exigidos en las explotaciones extremeñas. En el plano técnico, se establece un periodo mínimo de 60 días sin aprovechamiento para la siega de pastos desde el 1 de junio de 2026, con la finalidad de favorecer la biodiversidad y el ciclo vegetativo.

También se fija un periodo de 90 días de mantenimiento de la lámina de agua en el arroz y se concretan fechas y criterios para el cómputo de animales en la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad y en el ecorregímen de pastoreo extensivo. Ese cómputo se realizará entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, exigiéndose un mínimo de 120 días de pastoreo dentro de ese periodo para acreditar la actividad.

En la rotación con especies mejorantes, la Junta admite el uso de mezclas de semillas siempre que la leguminosa fijadora de nitrógeno sea mayoritaria (más del 50%) durante todo el ciclo del cultivo, salvo causa justificada. Para el manejo de cubiertas, la resolución prioriza los medios mecánicos con depósito de restos tipo ‘mulching’ o el aprovechamiento mediante ganado, manteniendo el cumplimiento de la práctica en todo momento.

Con este paquete de flexibilidades, el Ejecutivo regional defiende que refuerza su apoyo al sector, facilitando el acceso y cumplimiento de la PAC 2026 sin renunciar a los objetivos ambientales y de sostenibilidad marcados por la normativa europea.