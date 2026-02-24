Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luz verde del Consejo de Gobierno de la UEX a retribuciones adicionales a docentes e investigadores

La medida debe ser aprobada por el Consejo Social de la Universidad de Extremadura, que busca recompensar el esfuerzo del profesorado con complementos a la labor docente e investigadora, que se concederán por cinco y seis años respectivamente

Miembros del Consejo de Gobierno de la UEx, reunidos esta mañana de manera telemática.

Miembros del Consejo de Gobierno de la UEx, reunidos esta mañana de manera telemática. / UEX

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria, la convocatoria de complementos retributivos adicionales para el personal docente e investigador para 2026, una propuesta que será remitida al Consejo Social.

De este modo, según señala la UEx en nota de prensa, se pretende incentivar y estimular la mejora continua de las actividades docente, investigadora, de desarrollo tecnológico y de transferencia de conocimiento y recompensar el esfuerzo continuado por lograr niveles de cumplimiento superiores a ciertos estándares de calidad y a las obligaciones básicas del profesorado.

Recuerda que la Ley Orgánica del Sistema Universitario determina que las Comunidades Autónomas pueden establecer retribuciones adicionales, ligadas a méritos individuales, para el personal docente e investigador universitario perteneciente a los cuerpos de funcionarios.

Dos modalidades

La convocatoria establece dos modalidades de complementos retributivos: de reconocimiento de la labor docente y de reconocimiento de la labor investigadora.

El complemento a la labor docente se concede para un periodo de cinco años. Tiene por objeto reconocer y estimular la calidad de la actividad docente del personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura, así como valorar las aportaciones innovadoras en la docencia universitaria y el esfuerzo continuado por lograr niveles de cumplimiento superiores a ciertos estándares de calidad y a las obligaciones básicas del profesorado.

El complemento destinado a reconocer la labor investigadora, para un periodo de seis años, se estructura en seis tramos progresivos, a los que se accede en función del número de periodos de investigación reconocidos. El investigador tiene que pertenecer a un grupo de investigación del SECTI (Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación) formalmente constituido.

Tanto el personal docente como investigador tiene un plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria, para presentar la solicitud y la documentación requerida.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado un concurso de acceso a una plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. 

