Sector en crisis
SOS del arroz extremeño frente a las importaciones masivas
UPA-UCE Extremadura alerta de un mercado “paralizado” por la entrada de arroz de terceros países y pide cláusula de salvaguardia, etiquetado de origen y medidas específicas en la nueva PAC
El sector arrocero extremeño y español ha lanzado un llamamiento urgente ante el impacto de las importaciones masivas de países terceros, que —según denuncian— están bloqueando la comercialización y hundiendo los precios en origen. “Las importaciones masivas están paralizando el mercado y generando precios ruinosos a los productores”. La advertencia la trasladó el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, durante la reunión sectorial celebrada este martes en el Ministerio de Agricultura, en Madrid.
La organización agraria describe un escenario “muy complicado” en toda España, con una parte importante de la producción todavía en almacén. “En torno al 50% de la producción de esta última campaña está todavía sin vender”. A esta situación se suma, añaden, que el grano que sí encuentra salida lo hace a cotizaciones que no cubren costes, lo que agrava la presión económica sobre las explotaciones.
Segunda comunidad
En Extremadura, segunda comunidad productora de arroz del país, la última campaña ha estado marcada por una meteorología adversa y por problemas en el manejo del cultivo. “La cosecha se ha visto reducida en torno a un 25%”. UPA-UCE señala que las lluvias de final de primavera retrasaron de forma notable la siembra y que las olas de calor, junto a la falta de determinadas materias activas de fitosanitarios, han terminado por recortar rendimientos, poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones.
Desde UPA-UCE Extremadura apuntan también a factores regulatorios y comerciales que, a su juicio, favorecen el desequilibrio del mercado. “Falta una cláusula de salvaguardia vigente y se genera confusionismo sobre el origen del arroz”. La organización sostiene que parte de la industria alimentaria contribuye a esa confusión en el etiquetado o la información al consumidor, dificultando que se identifique con claridad el origen del producto.
La organización agraria defiende que el arroz extremeño y español ofrece mayores garantías en seguridad y calidad frente al procedente de fuera de la Unión Europea, donde los costes de producción son inferiores. “Es imposible competir en el mercado con arroz de terceros países con costes mucho más bajos”. Por ello, Llanos insiste en que la competencia, tal y como está planteada, termina trasladando el ajuste a los agricultores a través de precios en origen “ruinosos”.
Entre las medidas planteadas en la reunión sectorial, UPA-UCE Extremadura subraya la necesidad de un etiquetado claro y obligatorio del origen para proteger al consumidor y al productor. “La clave es contar con un etiquetado en origen que permita identificar qué arroz se compra”. El objetivo, remarcan, es mejorar la transparencia y evitar que el producto importado se perciba como equivalente sin que el comprador disponga de toda la información.
Medidas en la PAC
Por último, la organización reclama una cláusula de salvaguardia “efectiva” para frenar entradas que distorsionen el mercado y pide medidas adicionales para el arroz en la nueva Política Agraria Común (PAC). “Sin medidas urgentes, está amenazada la continuidad de muchas explotaciones arroceras”. UPA-UCE sostiene que el sector necesita herramientas específicas para asegurar rentabilidad, estabilidad de precios y continuidad en comarcas productoras de Extremadura.
