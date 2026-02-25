La Asamblea impulsa un novedoso ciclo de conciertos con artistas extremeñas con motivo del 8M

La Asamblea de Extremadura ha organizado un novedoso ciclo de conciertos protagonizado por artistas extremeñas que se celebrará en marzo con motivo del 'Mes de la Mujer', la primera actividad sociocultural de la Cámara autonómica en esta XII Legislatura.

Las actuaciones comenzarán el miércoles 4 y se repetirán cada semana en horario de tarde en el Patio Noble del Parlamento regional. Según ha indicado la Cámara en una nota de prensa, las intérpretes "demostrarán que merecen oportunidades para darse a conocer".

La institución ha explicado que abre sus puertas para dar visibilidad al talento femenino, poniendo a disposición de las artistas sus instalaciones y la colaboración necesaria para el desarrollo de las actuaciones.

Apertura con música y exposición

La primera cita tendrá lugar el miércoles 4 de marzo a las 18.30 horas con la actuación de Carolina Valiente Rangel. Tras el concierto se inaugurará la exposición Hilando I-REALIDAD, de Rosana Soriano.

Natural de Monesterio, Carolina Valiente es conocida por su participación en el programa televisivo La Voz Kids en 2025. La joven, de 15 años, contará con la colaboración de Alfonso Vázquez, ambos alumnos del conservatorio de Almendralejo.

Pop-rock y nuevas bandas

El ciclo continuará el jueves 12 a las 19.00 horas con la actuación de The Drunk Future, formación de Badajoz integrada por Marta Parra, Ener Vivas, Martina Vázquez y Sofía Píriz. La banda, creada en 2024, interpretará un repertorio propio inspirado en el pop-rock de los años 90.

Voz clásica y copla

El jueves 19, también a las 19.00 horas, será el turno de Patricia Galán, procedente de Calera de León, que ofrecerá una actuación de corte clásico en el Patio Noble.

Noticias relacionadas

El ciclo se cerrará el miércoles 25 a las 19.00 horas con la participación de las copleras Fani Ortiz y Rocío Durán, que compartirán escenario con un repertorio que combinará copla española y canción melódica.