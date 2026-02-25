La Confederación del Tajo inaugura sede en Cáceres, con un millón de inversión y en la que trabajarán cerca de 30 empleados

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha inaugurado este miércoles sus nuevas oficinas en Cáceres. En estas instalaciones trabajarán a partir de ahora casi una treintena de empleados de este organismo de cuenca. El proyecto ha supuesto “una inversión entre la compra y la remodelación del edificio que supera el millón de euros”, ha precisado el presidente de la CHT, Antonio Yáñez, minutos antes de que se descubriese la placa conmemorativa del acto. Ubicada en la calle Gómez Becerra de la capital cacereña, “lo que buscamos” con esta delegación es “disponer de una sede acorde con la importancia que tiene la parte occidental” dentro “del conjunto de la cuenca hidrográfica del Tajo”, ha esgrimido.

En el acto de inauguración también estuvieron presentes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

La CHT puso en marcha este proyecto “hace ya bastantes años”, ha reconocido Yáñez, si bien ha habido “un periodo largo hasta encontrar un local adecuado a las necesidades”. Desde estas nuevas instalaciones se dará servicio “a todo lo que es la gestión del dominio público hidráulico” y se controlarán “las importantes infraestructuras hidráulicas de las que disponemos, no solo en la provincia de Cáceres, porque cuando hablamos de la parte occidental de la cuenca”, puntualizó, se incluye también “un trocito de la provincia de Badajoz y una parte de la provincia de Salamanca”, a las que “damos servicio también desde esta zona”.

Sucesión de borrascas

Sobre la situación actual de las presas en esta demarcación tras la sucesión de temporales que han descargado en las últimas semanas, el máximo responsable de este organismo hidrográfico ha subrayado que “la parte buena” que han dejado estas seis borrascas consecutivas ”es que la cuenca del Tajo ahora mismo está como al 83% de su capacidad de embalse”. Esto supone que hay unos 9.100 hectómetros cúbicos de agua almacenados. Si se tienen en cuenta solo las presas de la provincia de Cáceres, “se está alrededor del 93%” con más de 5.700 hectómetros cúbicos. “Eso nos garantiza una campaña del 2026 muy tranquila en lo que se refiere a la disponibilidad de recurso”, ha incidido.

Previamente, tanto Yáñez como Hugo Morán y Quintana han visitado la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad cacereña de La Cumbre.