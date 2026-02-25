El tiempo
Extremadura sigue disfrutando de un tiempo primaveral con 20 grados de temperatura
El jueves continuarán los cielos despejados y las máximas experimentarán un ligero ascenso
Extremadura registrará este miércoles cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad media y alta, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No se descartan brumas y algún banco de niebla aislado durante las primeras horas del día.
En cuanto a las temperaturas, se esperan cambios ligeros, con mínimas en ascenso y máximas en descenso. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 21 grados, mientras que en Cáceres se situarán entre los 10 y los 20 grados.
Por su parte, los vientos soplarán de componente sur y sureste, tendiendo a variables a lo largo de la jornada, y serán flojos en general en toda la región.
El episodio de calima también se ha dejado notar en Extremadura, donde la presencia de polvo sahariano en suspensión ha enturbiado el cielo.
Jueves
Mañana se espera una jornada marcada por el predominio de cielos poco nubosos o completamente despejados, lo que favorecerá amplios periodos de sol en la mayor parte del territorio. No obstante, a primeras horas del día no se descartan brumas y la formación de algún banco de niebla aislado, especialmente en zonas bajas y áreas de interior.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán un ligero descenso respecto a días anteriores, mientras que las máximas experimentarán un suave ascenso, configurando un contraste térmico moderado a lo largo del día. El viento soplará flojo y de dirección variable, sin rachas significativas previstas.
