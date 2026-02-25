¿Hay cizalladura ahí arriba? El espectacular fenómeno meteorológico que dibuja olas en los cielos de Extremadura

A veces el cielo parece el mar. Eso asemeja una foto de Javier Lumeras captada ayer en los cielos de Extremadura. A simple vista, la instantánea refleja nubes que se curvan como si fueran olas a punto de romper, crestas perfectamente alineadas y una sensación de movimiento congelado en el aire. Detrás de esa imagen llamativa hay un fenómeno con nombre técnico propio: se llama inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. No es un tipo de nube en sí, sino un proceso físico que ocurre cuando el viento sopla de forma distinta a diferentes alturas. La clave para entenderlo está en una palabra que suele generar dudas: cizalladura.

Qué es la cizalladura del viento

La cizalladura es, simplemente, un cambio en la velocidad o en la dirección del viento con la altura. Es decir, que el aire no se mueve igual en todas las capas de la atmósfera.

Puede ocurrir que a ras de suelo el viento sea flojo, que a unos cientos o miles de metros sople más fuerte, o que cambie de dirección entre una capa y otra.

Cuando eso sucede, se produce un “deslizamiento” entre ambas capas. La más rápida empuja a la más lenta. Esa fricción genera ondulaciones en la frontera que las separa, igual que el viento riza la superficie del agua. Si la diferencia de velocidad es suficiente y las condiciones son adecuadas, esas ondulaciones crecen y se enrollan formando remolinos alineados, que son los que vemos como “olas” en el cielo.

Eso es la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz.

Cómo se forman las “olas” en las nubes

El proceso puede explicarse paso a paso: existen dos capas de aire superpuestas. Cuando la capa superior se mueve más rápido que la inferior (o viceversa) y entre ambas hay una zona de transición relativamente definida (por temperatura o humedad), la capa rápida empieza a deformar el borde de la más lenta y resultan pequeñas ondulaciones que crecen hasta enrollarse en forma de espiral. Para que podamos verlo a simple vista, hace falta además que haya humedad suficiente. Cuando el aire asciende dentro del remolino se enfría y puede formar nube; cuando desciende se calienta y la nube desaparece. Ese contraste dibuja visualmente la ola. Sin humedad, el fenómeno existe igualmente, pero permanece invisible.

Así afecta a la atmósfera (y a los pasajeros de los aviones)

La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz es importante porque favorece la mezcla de capas de aire. Allí donde antes había una separación clara (aire más cálido arriba y más frío abajo, o más seco y más húmedo), el remolino intercambia propiedades. Esto puede redistribuir la humedad, modificar la estructura de las nubes o generar turbulencia en altura. En aviación, por ejemplo, la cizalladura es un factor relevante porque puede provocar turbulencias incluso en cielos aparentemente tranquilos. Sin embargo, a escala general del tiempo atmosférico, este fenómeno no genera por sí solo lluvias, tormentas o temporales. Es un síntoma de cómo se comporta el viento, no el motor principal de un cambio brusco de tiempo.

Atardecer en Extremadura el 24 de febrero de 2026 / Javier Lumeras

¿Anuncia un cambio de tiempo o un fenómeno adverso?

Esta es la pregunta clave. La respuesta es clara: no necesariamente. Ver nubes con forma de ola no significa que vaya a llegar un temporal. Lo que sí indica es que existe cizalladura, es decir, diferencias de viento entre capas. Puede coincidir con la aproximación de un frente, un aumento del viento en altura o una reorganización del flujo atmosférico. Pero también puede aparecer en situaciones relativamente estables, especialmente cuando hay nubosidad media o alta y el viento cambia con la altitud. En otras palabras, es un indicador dinámico, no un aviso meteorológico.

Qué ocurrió en Extremadura este 24 de febrero

Según datos de la AEMET, durante este martes 24 de febrero de 2026, los datos han mostrado un escenario compatible con este tipo de procesos en altura. La jornada estuvo marcada por cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad media y alta, las temperaturas en ligero ascenso y viento variable del sur por la tarde, de flojo a moderado. Este patrón encaja con una atmósfera en la que pueden existir diferencias de viento entre capas. Aunque en superficie las rachas no hayan sido intensas, en niveles medios o altos el flujo puede haber sido más rápido y uniforme, generando esa cizalladura necesaria para que se formen ondulaciones. Es importante entender que no hace falta viento fuerte en el suelo para que aparezca la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. Basta con que exista contraste de velocidad entre alturas.

Por qué es un fenómeno tan fotogénico

Las ondas Kelvin-Helmholtz suelen durar pocos minutos. Son estructuras frágiles. Si la mezcla se intensifica demasiado, la forma desaparece. Si la diferencia de viento se reduce, también se deshacen. Esa combinación de brevedad, geometría casi perfecta y aparición repentina, las convierte en uno de los espectáculos más llamativos de la atmósfera. En redes sociales suelen viralizarse rápidamente porque parecen irreales. Sin embargo, son una demostración visual de que la atmósfera es un fluido en movimiento continuo.

La idea clave para entender el fenómeno

La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz no es una nube peligrosa ni un aviso automático de tormenta. Es la manifestación visible de una atmósfera en la que el viento cambia con la altura. En Extremadura, con jornadas de nubosidad media y vientos variables como la del 24 de febrero, pueden darse las condiciones para que aparezcan estas ondulaciones en capas altas. Si el lector vuelve a mirar al cielo y ve “olas”, la explicación es sencilla: el viento está soplando distinto arriba que abajo. La atmósfera se está deslizando sobre sí misma. Y, durante unos minutos, ese movimiento invisible se convierte en arte.