“Cada presa está auditada con carácter permanente”

“Cada vez que un ingeniero responsable de una presa o el equipo que lleva su gestión, detecta que es necesario atender el desgaste de una pieza”, o “implementar una inversión concreta en relación con la auscultación de las mismas”, la mejora se identifica y se aplica con carácter “inmediato”. Es lo que ha asegurado esta mañana en Cáceres el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, con relación a “algunas cosas” que “a lo largo de las últimas semanas” se han venido diciendo sobre la seguridad de estas infraestructuras hidráulicas y que ha considerado que “merece la pena aclarar”.

“Cada presa tiene un ingeniero responsable de la seguridad de las mismas” y, por lo tanto, en respuesta a la afirmación de que “hay que auditar” la situación de las presas españolas, ha aducido que cada una de ellas “está auditada con carácter permanente”. Durante el acto de inauguración de la nueva sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Cáceres, Morán ha recordado que “el conjunto de las infraestructuras de agua en nuestro país están consideradas como infraestructuras críticas”, por lo que necesitan ofrecer “una garantía de funcionamiento en los momentos en los que se presenten situaciones de estrés como las que hemos vivido a lo largo de estas últimas semanas” a causa de una sucesión de seis borrascas. “Y tengo que decir que, con carácter general, todas las infraestructuras críticas del ciclo del agua han cumplido perfectamente la función que tienen encomendada”, ha apostillado.

“Han prestado un servicio indispensable”

En el caso concreto de las presas “han prestado un servicio indispensable”, y en unos términos “de calidad constatable”, como han reconocido las comunidades de regantes, ha alegado el secretario de Estado. “Si no hubiésemos dispuesto de este conjunto de infraestructuras y de la capacidad de gestión que han demostrado los profesionales de las confederaciones, probablemente estaríamos hablando de situaciones distintas, que en algún otro país hemos visto cuáles son”, ha insistido.

Presa de Rosarito (en provincias de Ávila y Toledo, muy cercana a la región), aliviando agua estos días. / CHT

Sin dudas sobre su seguridad

El número de grandes presas con las que cuenta España “nos coloca en la cabecera tanto a nivel mundial como especialmente en el ámbito de la Unión Europea”. Y las dos provincias extremeñas lideran el 'ranking' nacional por capacidad conjunta de sus embalses. Estas infraestructuras requieren unas elevadas inversiones, y también tienen unos importantes “impactos ambientales”. Por lo tanto, ha aducido, “cuando una presa se construye, se construye para cumplir su función durante larguísimos periodos de tiempo”, lo que conlleva tener asimismo “una capacidad de mantenimiento de las mismas” que no permita generar “ninguna duda respecto a la función que cumplen” y especialmente en materia de seguridad”.

Visita de Morán y el resto de autoridades a la EDAR de La Cumbre (Cáceres), este miércoles. / Cedida

“Ningún profesional de los que tienen la responsabilidad de gestionar esas presas firmaría, porque su firma es la que acredita que esa infraestructura cumple con su función, si no estuviese seguro de lo que está viendo y está siguiendo todos los días”, ha argüido este responsable del Ministerio para la Transición Ecológica.

2.400 en todo el país

Entre las 2.400 presas que aproximadamente hay distribuidas por la geografía española, ha estimado que unas 350 son responsabilidad del Estado. Otras son propiedad de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de los regantes o de las compañías hidroeléctricas “y en cada una de ellas” el titular está obligado a seguir “un criterio de mantenimiento que va vinculado a un reglamento” aprobado el año 2021. Igualmente, ha asegurado que existe un compromiso de ir aumentando progresivamente la inversión tanto en materia de seguridad como de modernización de estas construcciones", después de atravesar "un ciclo de bastantes años en los cuales la capacidad de inversión había ido en descenso progresivo”. “Desde el año 2018 esa curva se ha invertido”, y “esta será la línea de trabajo que nos marcamos de cara a los próximos años”, ha avanzado.