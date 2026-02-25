El PSOE rechaza la reforma de la PAC y pide una posición "firme" en Extremadura

El Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado este miércoles su rechazo a la propuesta de reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) presentada por la Comisión Europea y ha registrado una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea para que Extremadura la rechace. "Extremadura no puede aceptar una PAC como la que la derecha ha propuesto en Bruselas", afirma. Pese a su registro en la Cámara, la iniciativa no podrá debatirse hasta que se conforme el nuevo gobierno, ya que no hay actividad parlamentaria ordinaria cuando el Ejecutivo se mantiene en funciones.

José María Vergeles y Piedad Álvarez durante la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

En su iniciativa, los socialistas exigen blindar la PAC para defender "con absoluta determinación" el campo extremeño. "Nuestra región no puede tolerar una política recortada, diluida ni subordinada a otros intereses presupuestarios", afirma. El texto insta al Gobierno de España a solicitar a la Unión Europea una PAC basada en dos pilares: uno dedicado a ayudas directas y medidas de mercado y otro enfocado al desarrollo rural. Además, reclaman una dotación financiera suficiente con personalidad jurídica e institucional propia, separada del resto de políticas comunitarias.

La renta de "miles de familias"

Para los socialistas, la PAC "no es una simple cifra en un balance, sino la garantía de renta de miles de familias y el instrumento fundamental de cohesión territorial". Por ello, en un escenario de costes al alza y competencia desleal, "debilitar la PAC sería dar la espalda al campo en el peor momento".

En ese sentido, el Grupo Socialista pide que se defienda una dotación presupuestaria reservada para el sector agrario para que se mantenga la misma cuantía que la actual PAC para España. También reclaman una simplificación de los trámites, así como el desarrollo de instrumentos ágiles para hacer la PAC más eficaz y cercana a los problemas de los agricultores y ganaderos.

Lucía Feijoo Viera

Decisión "de primer orden"

Los socialistas también piden que la nueva PAC destine un 10% de sus recursos al relevo generacional y que defienda la necesidad de que el presupuesto alcance el 2% de la renta nacional bruta disponible. El Grupo Socialista subraya que no se trata de una discusión técnica, sino ante una "decisión política de primer orden" donde "se defiende un campo con futuro, o se acepta su debilitamiento".

Por todo ello, se emplaza al gobierno de María Guardiola a abandonar la tibieza, alzar la voz y liderar una posición firme y consensuada en defensa del sector primario en Extremadura. Para el grupo parlamentario socialista "proteger la PAC es proteger el empleo, el territorio y la soberanía alimentaria" de Extremadura.