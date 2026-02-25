El temporal eleva a nueve millones los daños en los canales de regadío de Extremadura

La Asociación de Regantes de Extremadura (Regantex) sitúa entre ocho y nueve millones de euros la primera estimación de los daños provocados por las últimas borrascas en las infraestructuras hidráulicas de la región. El alcance del temporal se ha dejado notar en los cinco grandes canales que abastecen cerca de 190.000 hectáreas de regadío en la región.

Con el objetivo de coordinar la recuperación de la red afectada, representantes de Regantex se reunieron ayer con el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda. Según la asociación, en el encuentro las administraciones trasladaron los detalles del decreto aprobado esta semana, que incluye ayudas para comunidades de regantes, agricultores y propietarios de fincas particulares.

El presidente de Regantex, Francisco Sánchez Bautista, señaló que el golpe del temporal ha sido especialmente duro en la provincia de Badajoz y, en particular, en las Vegas Bajas. Allí, la acumulación de aportaciones laterales no reguladas derivó en caudales extraordinarios que acabaron desbordando canales y presas. “Ha habido momentos de caudales muy elevados”, explicó con destrozos no solo en explotaciones privadas, sino también en la red principal de riego.

Entre las afecciones más destacadas figuran desbordamientos y erosiones laterales en canales principales; presas que han llegado a sobrepasar su nivel, alimentando canales en plena ejecución de obras; sifones totalmente colmatados; tuberías en mantenimiento dañadas; paredes de canal desprendidas o socavadas por la fuerza del agua; y caminos de servicio y accesos seriamente deteriorados.

La campaña

Mientras el agua continúa descendiendo en algunos puntos, las comunidades de regantes ya trabajan sobre el terreno, incluidos los fines de semana, para acometer reparaciones de emergencia. La cuenta atrás es ajustada, ya que el inicio de la campaña de riego se prevé en aproximadamente mes y medio, con la fecha límite habitual situada en torno al 30 de marzo. “No podemos permitirnos llegar a esa fecha con el sistema sin estar preparado”, alertó.

Pese al esfuerzo económico que exigirán las reparaciones, la campaña se llevará a cabo. Regantex pide a su vez agilizar los procedimientos administrativos para que las ayudas lleguen con rapidez y permitan sostener la actividad agrícola en una campaña que arranca marcada por los efectos del temporal. La asociación también ha trasladado públicamente su reconocimiento a la CHG por la gestión, control y seguimiento de los desembalses y por la dedicación de sus equipos técnicos.

Situación de los pantanos

Por su parte, el presidente de la confederación del Guadiana, Samuel Moraleda, informó de que la situación actual en los pantanos de la cuenta está "bastante controlada", una vez superado el "trance" de la proliferación de borrascas. Sin embargo, avanzó que continuarán haciendo "pequeños desembalses" con el objetivo de recuperar los resguardos de invierno a la espera de la llegada de nuevas precipitaciones.

En este sentido, recordó que se ha alcanzado el 91% de la capacidad total de agua embalsada, con algunos pantanos "muy tensionados", entre ellos La Serena, o Cíjara, pero al final "el equipo técnico ha demostrado su profesionalidad, su saber estar, su experiencia". En todo caso, aún se va a continuar desembalsando para recuperar los "resguardos de invierno para sucesivos ciclos de borrascas que se puedan producir y seguir evitando daños".

Valoración de Quintana

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, indicó que el objetivo de esta reunión era incidir en el contacto permanente con los regantes. Volvió a valorar la gestión técnica que se ha realizado, que calificó de "muy interesante y favorable", por parte de Confederación Geográfica del Guadiana, buscando "almacenar agua por una parte y por otra parte hacer el menor daño posible en las distintas fincas".

Quintana subrayó que el regadío es "muy importante" para Extremadura, que cuenta con un 6% de la superficie agrícola de regadío, que aporta el 60% del PIB agrícola. "Donde hay agua hay riqueza y tener ahora una situación con un volumen almacenado de agua tan importante que nos garantiza lógicamente con optimismo los próximos años después de haber pasado situaciones muy complicadas de escasez de agua", remarcó.