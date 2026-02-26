Estos son los nuevos cursos de marzo para los empleados públicos de Extremadura

La Escuela de Administración Pública de Extremadura ha reforzado su oferta formativa para este 2026 con más de 70 cursos nuevos, de los que nueve se impartirán durante el mes de marzo. Según ha destacado la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, se trata de actividades "más prácticas y adaptadas" a las necesidades reales de los empleados públicos extremeños.

La programación de este mes ha incluido acciones vinculadas a distintas áreas de la Administración autonómica, entre ellas Dependencia, Prevención de Riesgos Laborales y tramitación administrativa, con formatos tanto presenciales como mixtos y online.

Se trata de un programa "dinámico y vivo", como ya avanzó Manzano durante la presentación del Plan de Formación para 2026, señalando que podrá ampliarse con nuevas ediciones de aquellos cursos que registren mayor demanda y mejor valoración. De hecho, el incremento de la oferta ha tenido en cuenta las peticiones trasladadas por los propios trabajadores públicos, especialmente en aquellos casos en los que la elevada demanda ha hecho necesaria la repetición de determinadas acciones formativas.

Formación en Dependencia y seguridad profesional

Entre los cursos destacados figura el titulado "Método DIP: herramientas para la seguridad profesional y el bienestar", del que se han programado dos ediciones este año. Está dirigido al personal del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) que desempeña su labor en los centros sociosanitarios de Mérida y Plasencia, así como en los Centros de Acogida para Personas con Minusvalías Psíquicas (CAMP) de Plasencia y Don Benito.

La formación ha tenido como objetivo proporcionar técnicas específicas para afrontar con éxito situaciones de riesgo en el entorno profesional y se ha celebrado los días 10 y 11 de marzo en Plasencia.

También destinado al personal del SEPAD se ha desarrollado el curso 'Aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia', que se ha impartido en Mérida del 2 al 5 de marzo.

Riesgos laborales y tramitación administrativa

Ante la demanda de formación en Prevención de Riesgos Laborales para personal no docente en centros educativos, la Escuela ha puesto en marcha un curso específico que combina sesiones presenciales con formación online. Esta acción formativa se ha desarrollado del 6 al 31 de marzo en Badajoz.

En el ámbito jurídico y administrativo, se ha incluido el curso 'Tramitación de asuntos de Consejo de Gobierno', que se ha impartido en Mérida, así como el 'Taller básico de Función Pública: aplicación práctica mediante supuestos', dirigido a empleados públicos con categoría C2 (auxiliares administrativos), que hasta ahora no disponían de una formación específica de estas características.

A estas iniciativas se han sumado otros cursos de nivel básico como 'Gestión de Expedientes y operativa en Tramita', además de acciones en modalidad online sobre 'La Circulación: factores y fenómenos en la visibilidad', 'Procedimientos de evaluación de impacto ambiental' y 'Reescribiendo futuros: prácticas narrativas con adolescentes en conflicto con la ley'.

Con esta programación, la Escuela de Administración Pública ha reforzado una oferta que busca responder de forma directa a las necesidades detectadas en los distintos ámbitos de la Administración autonómica.