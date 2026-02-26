Extremadura encara el final de la temporada de gripe con más vacunados y con un leve repunte de casos

El aumento de las temperaturas está poniendo más difícil a los virus su propagación y parece que empieza a verse el final de una de las temporadas de gripe con más vacunas administradas en Extremadura. Aunque hace dos semanas ya no se registraban nuevos contagios de este virus respiratorio, su incidencia ha tenido un leve repunte en la última semana (del 16 al 22 de febrero) con 8,34 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, frente a los cero casos de la semana anterior.

Aunque los virus respiratorios están dando ya sus últimos coletazos, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Extremeño de Salud, como los servicios del resto de comunidades, continúa publicado cada jueves la evolución semanal no solo de la gripe, sino también del covid y el virus respiratorios sincitial (VRS).

Y en Extremadura, mientras que el covid prácticamente sigue desaparecido de las consultas sanitarias como lo ha estado durante toda la temporada, el VRS continúa registrando incidencia aunque con un descenso muy relevante en la última semana: ha pasado de lo s 108,40 casos por cada 100.000 habitantes entre el 9 y el 15 de febrero a 16,68 casos en la semana pasada (del 16 al 22 de febrero).

La segunda región con menos casos en Atención Primaria

Según el balance semanal que publica el Instituto Carlos III de Madrid, entre los tres virus respiratorios Extremadura contabiliza 148,4 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, casi la mitad que la semana anterior, lo que sitúa a la comunidad extremeña como la segunda del país con menor incidencia, solo por detrás de Galicia (127,1 casos). Y en cuanto a los casos más graves, la tasa de hospitalización por gripe, covid y VRS se sitúa en Extremadura en 13,7 casos por cien mil habitantes, siendo en este caso la sexta comunidad con menor incidencia.

Esta es la situación actual en una temporada que se da prácticamente por finalizada y que ya ha puesto fin a la campaña de vacunación con un aumento considerable de dosis administradas. Según los datos facilitados recientemente por la Consejería de Salud, desde el pasado octubre se han vacunado de gripe más de 273.000 extremeños, casi 15.000 más que en la temporada pasada, lo que ha permitido alcanzar una cobertura del 57,46% de la población diana.

Buena parte de este «éxito», según la Junta, se ha debido a la «excelente» acogida de las jornadas de vacunación realizadas en horario de tarde sin cita: en las ocho tardes dispuestas se han administrado un total de 9.808 dosis.

Además, se han administrado 105.464 vacunas frente al covid, llegando al 37,5% de la población diana y frente al VRS se han protegido el 97% de la población infantil (con 5.487 dosis) y el 65,5% de los mayores institucionalizados (con 9.522 dosis).