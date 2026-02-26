Extremadura exhibe en Lisboa su "lujo silencioso" para seducir al turista portugués

Extremadura ha buscado reforzar su tirón en Portugal (su principal mercado internacional) con un mensaje muy medido: menos prisa, menos ruido y más experiencia. La comunidad ha acudido a la Bolsa de Turismo de Lisboa, la mayor feria del sector en el país vecino, para presentarse como un destino de "lujo silencioso". Una expresión con la que la Junta ha querido resumir una propuesta basada en tranquilidad, cielos limpios, naturaleza y patrimonio, lejos de la masificación.

En el estand extremeño se han presentado este miércoles algunos enclaves y rutas con tirón propio (Badajoz, Cáceres o Tentudía) en una cita que se celebra en el recinto ferial de la capital lusa y que se prolongará hasta el 1 de marzo.

Un perfil "medio-alto" y sin masificación

La consejera responsable de Turismo ha señalado a EFE que el objetivo ha sido atraer a un visitante que "busque" Extremadura y que valore "silencio", "tranquilidad" y un entorno donde "la naturaleza es soberbia". En esa línea, ha precisado que el perfil deseado es "medio-alto económico", interesado en un paquete "premium", apoyado en la gastronomía y en un enfoque de turismo respetuoso (tanto con el territorio como con quienes viven en él).

La Junta ha subrayado, con datos del Instituto Nacional de Estadística, que 85.935 viajeros portugueses se han alojado en establecimientos turísticos de Extremadura en 2024, un 21,8% más que el año anterior. Esas visitas han generado 139.091 pernoctaciones, un 17,4% más que en 2023. Con estas cifras, Portugal se ha mantenido como el principal país emisor de turistas internacionales hacia la región, por delante de Francia, Reino Unido y Alemania, según ha indicado el Ejecutivo autonómico.

Desde Turismo también se ha recordado que el visitante portugués representa, de forma habitual, entre el 20% y el 25% del total de turistas internacionales que recibe Extremadura, un flujo que la Junta ha querido consolidar con presencia continuada en la feria lisboeta.

Reuniones para abrir mercados

Además del escaparate al público, la Dirección General de Turismo ha participado en la bolsa de contratación de la feria (BTL Hosted Buyers), un espacio pensado para tejer acuerdos con compradores internacionales. La Junta ha avanzado que ha cerrado reuniones con agentes de Alemania, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Reino Unido, con el objetivo de diversificar mercados y reforzar la proyección exterior del destino.

La estrategia en Lisboa se ha apoyado también en la cooperación turística con regiones portuguesas. La Junta ha recordado acciones conjuntas recientes con Alentejo y Centro de Portugal (incluida una presentación en Madrid y colaboraciones en Fitur) y ha citado iniciativas en marcha como "Ilumina" (iluminación monumental a ambos lados de La Raya para potenciar el turismo cultural nocturno) y la candidatura compartida de las cuevas de Maltravieso y Escoural a Patrimonio Mundial.