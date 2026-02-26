Extremadura, la región en la que más crecieron las hipotecas para vivienda en 2025

El encarecimiento del precio de la vivienda no fue obstáculo para que tanto las operaciones de compraventa de casas como la firma de hipotecas con este fin siguieran creciendo a un ritmo acelerado durante 2025. Las últimas estadísticas en confirmarlo han sido las de los notarios, dadas a conocer este jueves. De acuerdo a ellas, los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda aumentaron en Extremadura un 21,2% durante 2025, pasando de 5.910 a 7.165, en lo que fue el mayor incremento porcentual entre todas las comunidades autónomas y el mejor dato contabilizado desde 2007 en este apartado. El avance extremeño dejó muy atrás el promedio español ya de por sí bueno, que fue del 13,7% de crecimiento, y donde se completaron 389.090 préstamos de este tipo.

La información del Centro de Información Estadística del Notariado establece que la cuantía de los préstamos se situó en la comunidad autónoma en 103.514 euros, un 1,9% más que en 2024, datos ambos que en este caso sí que fueron muy inferiores a los del agregado nacional (un montante de 173.989 euros y 11,8% de alza, respectivamente).

Compraventas

Los registros de los notarios también recogen información de compraventas registradas, que en este caso avanzaron un 9,9% en esos doce meses en Extremadura, con 14.865 operaciones (el volumen más elevado desde 2008), más de cinco puntos porcentuales que la media de España, en la que subió un 4,4% y totalizó 752.661 compraventas.

Cruzando ambos datos (compraventas de casas y préstamos con este fin) se obtiene que algo menos de la mitad (48,2%) de las operaciones fueron financiadas por préstamo hipotecario. El resto corresponden en su mayor parte a transacciones abonadas al contado. Desde 2007, cuando arranca la serie de datos, las compraventas en ‘cash’ han dominado siempre el mercado inmobiliario extremeño con una sola excepción, la de 2019, cuando las financiadas lograron pasar por única vez del 50%. En 2012, aún en plena gran recesión, y con el grifo del crédito dejando escapar apenas unas pocas gotas, las operaciones financiadas llegaron a bajar del 30%.

La proporción de compraventas financiadas en 2025 fue, no obstante, la mayor de los últimos cinco ejercicios, algo en lo que posiblemente tuvo que ver la relajación de los tipos de interés en la primera parte del ejercicio.

Precio por metro cuadrado

En cuanto al precio por metro cuadrado de los inmuebles que cambiaron de manos, el de Extremadura se situó en 696 euros (867 para los pisos y 491 para las unifamiliares), el más bajo del país, donde es de 1.902 euros de media, aunque con un incremento del 9,2% respecto a 2024 que sobrepasó el 7,5% en España.

Tomando en cuenta únicamente la evolución del mercado en diciembre, la compraventa de viviendas descendió un 4,9% en Extremadura y un 1% en España, mientras que los préstamos subieron un 8,5% y un 13,6%, respectivamente.

Los datos publicados este jueves están en sintonía con los que reveló hace una semana el Instituto Nacional de Estadística (INE). Conforme a ellos, en 2025 se formalizaron 8.843 hipotecas sobre vivienda. En la serie del INE, que en este caso utiliza como fuente a los registradores de la propiedad, la última vez que el mercado se movió en cifras similares fue en 2011, con 8.166 préstamos. Respecto al curso anterior, el crecimiento en la firma fue en 2025 del 24,9%. Fue la cuarta mejor marca autonómica, más de siete puntos porcentuales por encima del promedio español (17,8%). Con 501.073 hipotecas, a nivel nacional se alcanzó también el dato más elevado desde 2010.