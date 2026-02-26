Ingenieros industriales avisan desde Almaraz: “Cerrar la central pondría en riesgo la red y la economía extremeña”

Una delegación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura, con la vicedecana Patricia Da Costa a la cabeza, ha visitado este miércoles la Central Nuclear de Almaraz junto al presidente del Consejo General (CGCOII), César Franco, en una jornada de análisis sobre el papel estratégico de la instalación en el sistema energético nacional y en la economía regional. La visita se centró en el valor de Almaraz para la estabilidad del sistema eléctrico y para la actividad económica de Extremadura.

En el encuentro han participado también la directora de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Raquel Pastor, además de representantes de otros colegios profesionales de ingenieros industriales de distintos puntos de España, que han podido conocer el funcionamiento de la planta, sus estándares de seguridad y su aportación al sistema eléctrico, así como el impacto que genera en el territorio. Los asistentes destacaron el conocimiento “de primera mano” de los protocolos y del rendimiento operativo de la central.

Tras la visita institucional, los colegios y el Consejo General han reafirmado su apoyo a la continuidad de la instalación y han advertido de las consecuencias de un eventual cierre. “El cierre de Almaraz afectaría tanto a la estabilidad del sistema eléctrico español como a la economía y la población de Extremadura”, señalaron.

En ese sentido, han pedido que cualquier decisión sobre el 'mix' eléctrico español se aborde desde criterios técnicos y con evaluación rigurosa de costes, seguridad y emisiones, recordando el papel de la energía nuclear como potencia firme. “La energía nuclear aporta estabilidad y previsibilidad las 24 horas del día”, subrayaron los ingenieros industriales.

Los representantes del sector han enmarcado su argumentario en datos de producción y disponibilidad del parque nuclear en España, señalando su contribución sostenida a la generación eléctrica con una potencia instalada relativamente menor. La energía nuclear ha superado durante más de una década el 20% de la generación eléctrica pese a rondar el 6% de la potencia instalada.

Garantía de suministro y desarrollo regional

En el plano estrictamente energético, los ingenieros industriales han avisado de que el cierre de la Central Nuclear de Almaraz podría tensionar el suministro y encarecer el sistema, con efectos también en las emisiones por una mayor dependencia de tecnologías térmicas. Almaraz genera en torno al 7% de la electricidad que se consume, equivalente al consumo de unos cuatro millones de hogares.

En el ámbito socioeconómico, los colegios han remarcado el peso de la instalación en el empleo y en la actividad de empresas auxiliares, especialmente en el entorno inmediato y en la provincia de Cáceres. La central sostiene alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos y suma unos 1.200 trabajadores adicionales en paradas de recarga.

El ecosistema empresarial vinculado a la planta, apuntan, actúa como motor industrial y de servicios, además de contribuir a fijar población en un territorio marcado por retos demográficos. Más de 400 empresas dependen de la actividad de Almaraz, considerada un factor clave contra la despoblación en la zona.

Además, desde el Consejo General y el Colegio extremeño han insistido en que el cierre tendría un impacto relevante sobre múltiples sectores y podría agravar problemas estructurales de la región. “El cierre de Almaraz tendría un impacto muy significativo en la economía extremeña”, advirtieron.

En materia de estándares internacionales, los ingenieros han recordado la clasificación de la central en la categoría WANO 1 por parte de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, que evalúa aspectos como cultura de seguridad, fiabilidad de sistemas, mantenimiento y formación. Estar en WANO 1 sitúa a Almaraz entre las centrales con mejores prácticas operativas del mundo, según la evaluación técnica independiente.

Enfoque “técnico y objetivo”

Con esta visita, el Colegio de Ingenieros Industriales de Extremadura y el Consejo General aseguran que refuerzan su compromiso con un enfoque “técnico y objetivo” sobre el futuro energético, combinando sostenibilidad, seguridad de suministro y desarrollo económico. El objetivo, sostienen, es que la planificación energética se base en rigor técnico y supervisión continua.

Finalmente, los colegios han señalado el nuevo proyecto de ley actualmente en exposición pública como una oportunidad para ajustar la normativa a las necesidades del sistema, insistiendo en que la transición energética requiere planificación sólida e inversiones. “El proceso de transición energética solo será viable si se acompaña de una planificación técnica sólida, inversiones en redes y seguridad del suministro.”

Con Almaraz al 100% el apagón era evitable, según el PP

Por otro lado, el diputado y portavoz de asuntos energéticos del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha dicho este miércoles que el apagón del 28 de abril se podría haber evitado conla central nuclear de Almaraz (Extremadura) trabajando al 100%, algo que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha desdeñado respondiendo que los 'populares' saben la verdad de lo ocurrido aquel día, pero "no les interesa".

En la sesión de control al Gobierno, Mariscal ha dirigido una pregunta a Aagesen para denunciar que diez meses después del apagón los españoles siguen sin conocer la verdad de lo ocurrido, al tiempo que ha acusado al Gobierno y a Red Eléctrica de llevar al país a un "suicidio energético" con diferentes medidas que han convertido un sistema energético "robusto" en uno "frágil".

"Mano a mano, arrastraron al abismo al sistema eléctrico, hasta que al final, colapsó. Por eso le pregunto de nuevo, señora Aagesen, ¿los españoles conoceremos alguna vez la verdad?", ha preguntado Mariscal.

En el turno de réplica, la vicepresidenta tercera ha señalado que 49 días después del cero energético el Gobierno publicó un informe oficial de lo ocurrido, donde se recogía que las causas apuntan a un problema de sobretensión en el sistema ocurrido por insuficientes capacidades de control, varias oscilaciones que generaron inestabilidad en el sistema y desconexión prematura de varias plantas.

Aagesen también ha remarcado que a nivel europeo se han hecho informes sobre lo ocurrido y ha detallado las comparecencias en el Parlamento que ha ofrecido al respecto. En este escenario, Aagesen ha remachado: "Todo esto ya lo saben. Saben la verdad. No les interesa la verdad y no les gusta la verdad".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno después del apagón aprobó un decreto ley para reforzar el sistema que decayó en el Congreso por el voto en contra de PP y Vox, entre otros partidos.

"Fanatismoclimático"

En el siguiente turno, Mariscal ha insistido en atacar al Gobierno por su "fanatismo climático" y se ha preguntado: "El 28 de abril, si hubiese estado funcionando al 100% Almaraz, ¿hubiéramos tenido el gran apagón?", para responderse a continuación: "Yo creo que no". En su último turno de intervención, Sara Aagesen ha reprochado al PP que abrace las tesis de la "extrema derecha" en asuntos energéticos y ha avisado: "Un Gobierno con negocionistas es un Gobierno que lo que hace aquí y ahora es poner en peligro a la ciudadanía".