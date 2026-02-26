El tejido empresarial reclama un 'Ruta de la Plata' a 200 km/h para viajeros y mercancías: "sin tren no hay futuro"

Béjar ha acogido una jornada de trabajo organizada por la Cámara de Comercio de Béjar junto a la plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata para respaldar la recuperación del eje ferroviario en el tramo Plasencia–Astorga. En la apertura institucional, el presidente de la Cámara de Comercio de Béjar, Ventura Velasco, ha subrayado que "sin tren no hay futuro", en alusión al papel estratégico de esta infraestructura para el desarrollo y la cohesión territorial del Oeste peninsular.

En el encuentro, que ha reunido a representantes institucionales, empresariales y académicos, ha intervenido el presidente del Corredor Oeste Ruta de la Plata, Germán Barrios, quien ha defendido la integración plena de la Ruta de la Plata en el Corredor Atlántico como elemento estructural para la competitividad del Oeste.

Un tren detenido en la estación de Plasencia. / EL PERIÓDICO

También ha participado el director ejecutivo de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado de Asturias (Sekuens), David González, que ha señalado el potencial de la industria de defensa como vector de desarrollo a lo largo del eje ferroviario. Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, ha puesto el acento en la necesidad de una conectividad ferroviaria eficiente para reforzar el papel de los puertos como nodos logísticos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, ha incidido en la importancia de consolidar un Corredor Atlántico que fortalezca la competitividad empresarial del Oeste, mientras que el portavoz y vicepresidente del Corredor Oeste, José María Alonso, ha clausurado la jornada señalando que el territorio se encuentra ante "una oportunidad histórica para garantizar el futuro de sus territorios" y que no resulta razonable volver a demorar una decisión estructural.

Eje estratégico para la cohesión y el desarrollo

Durante la jornada se ha puesto de manifiesto que la recuperación del tramo Plasencia–Astorga resulta determinante para completar la conectividad interior del Arco Atlántico y reforzar el papel del Corredor Atlántico en el conjunto de la Red Transeuropea de Transporte.

En este sentido, se ha defendido que la Ruta de la Plata constituye una infraestructura clave para mejorar la intermodalidad, evitar cuellos de botella en el sistema ferroviario nacional y equilibrar el desarrollo territorial.

La propuesta defendida por el tejido empresarial no plantea una línea de alta velocidad, sino un ferrocarril de altas prestaciones, apto para viajeros y mercancías, con velocidades en el entorno de 200 kilómetros por hora, que permita "impulsar la competitividad de los sectores productivos del Oeste" y "conectar eficazmente los puertos y nodos logísticos del Corredor Atlántico", así como "facilitar el transporte de mercancías estratégicas, incluidas energías renovables como el hidrógeno verde y minerales críticos, y "reforzar la resiliencia logística y la movilidad sostenible en el eje norte-sur".

Se ha subrayado igualmente que el tramo pendiente entre Plasencia y Astorga, de aproximadamente 320 kilómetros, es esencial para garantizar la continuidad ferroviaria del Oeste peninsular, siendo prioritario el subtramo Plasencia–Salamanca, de 120 kilómetros, para asegurar la conectividad norte-sur-norte.

41 años sin el tren y pérdida de población

Durante el encuentro se ha recordado que se cumplen 41 años sin el tren Ruta de la Plata, tras el cierre del servicio, y se ha vinculado esta circunstancia al aislamiento ferroviario del Oeste.

Los promotores han expuesto que, mientras España ha aumentado su población en 11,2 millones de habitantes, las seis provincias vinculadas al eje —Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz— han perdido en conjunto el 9,06% de la población, al pasar de 3.323.097 habitantes el 1 de enero de 1985 a 3.021.769 el 1 de enero de 2026.

En el caso extremeño, se ha señalado que la provincia de Cáceres ha perdido 33.581 habitantes, mientras que la de Badajoz ha ganado 13.070 en ese mismo periodo.

Estudio de viabilidad y plazos

Asimismo, los colectivos han recordado que el Ministerio de Transportes formalizó en febrero de 2024 el contrato para la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia–León (Ruta de la Plata), con un presupuesto de 820.826 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Según se ha indicado en la jornada, el periodo previsto para la elaboración del estudio ya ha vencido, por lo que se ha reclamado su publicación por razones de transparencia y para poder avanzar en la planificación del proyecto.

El horizonte planteado por los agentes sociales y económicos sitúa el inicio de las obras en 2029 y la puesta en servicio en torno a 2035 para tráfico mixto de viajeros y mercancías, así como su incorporación a la Red Básica del Corredor Atlántico de la Unión Europea para optar a financiación comunitaria.

Próximos pasos

Desde la Cámara de Comercio de Béjar se ha reiterado la necesidad de una acción coordinada entre administraciones y agentes económicos, instando a las comunidades autónomas implicadas a impulsar conjuntamente el proyecto ante el Gobierno de España y a celebrar un encuentro institucional que permita fijar una posición común.

La Cámara de Comercio de Cáceres acogerá el próximo encuentro a finales de mayo, dando continuidad a esta hoja de ruta común orientada a consolidar la recuperación del corredor ferroviario Ruta de la Plata como proyecto prioritario para la cohesión y competitividad del territorio.