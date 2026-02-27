La animación extremeña hace historia en los Goya: tiene casi la mitad de las nominaciones

"Estamos emocionados, nerviosos, tratando de organizar todo para marcharnos a Barcelona". Es el ánimo que se respira este viernes en la Agencia Freak, una distribuidora internacional creada en el año 2000 especializada en la distribución en festivales y en el desarrollo de estrategias personalizadas para cualquier género cinematográfico. Una de sus titulares, la cacereña Mónica García, es la productora de uno de los cuatro trabajos extremeños nominados a los Goya, que se entregan este sábado en Barcelona. Todo un hito para el cine hecho con talento regional: estos cuatro candidatos suponen casi la mitad de los diez existentes en las dos categorías de animación -largometraje y cortometraje-. Una es de Freak y las otras tres pertenecen al mismo estudio, Glow, con sede en Almendralejo, que no puede estar más satisfecho.

De este modo, Extremadura aterriza en la 40ª edición de los Premios Goya con un protagonismo poco habitual en la región, que comienza a vivir momentos dulces en el cine, peleando desde la periferia. La productora The Glow Animation Studio, con sede en Almendralejo, ha colocado tres títulos en las categorías de animación (largometraje y cortometraje). A ese tridente se ha sumado ‘Gilbert’, nominado a mejor cortometraje de animación y producido por la agencia Freak, lo que eleva la cifra extremeña en la carrera hacia la estatuilla.

El director de Glow, José María Fernández de Vega, describe el resultado como "inaudito" y lo atribuye a un "trabajo constante". Y es que Almendralejo pisará la alfombra roja con tres historias que ya han conseguido posicionarse en la cúspide de la animación nacional. Desde el aeropuerto, José María Fernández cuenta este viernes sus sensaciones: "Estamos muy contentos porque supone la recompensa a un trabajo hecho durante mucho tiempo. Las películas de animación necesitan dos o tres años, a veces no ves el final del camino, sabes que estás haciendo algo que importa, una historia que piensas que va a interesar al mundo, ¡pero encontrarnos este año con tres películas nominadas que han salido de Glow, de Almendralejo...!", dice satisfecho.

Porque de las diez candidaturas de animación, Glow figura en tres. "Hay que disfrutar de la noche. A ver si tenemos suerte y regresamos con una estatuilla, incluso con más, pero en el caso de que vengamos de vacío, las tres nominaciones son todo un reconocimiento tanto para la productora como para los artistas que desde Extremadura, con mucha visión y mucho esfuerzo, ponen su talento y su tesón a disposición de buenas historias", subraya

El estudio extremeño Glow acumula reconocimientos, entre ellos el reciente premio Forqué a mejor película de animación con ‘Decorado’. / GLOW

‘Decorado’, el largometraje que llega con premio

Glow competirá por el Goya a Mejor Largometraje de Animación con Decorado', dirigida por Alberto Vázquez, con Fernández de Vega como productor y Pilar García como directora de producción. La película llega a la recta final con un respaldo extra: ha ganado el Premio Forqué a mejor largometraje de animación, uno de esos galardones que suelen funcionar como termómetro antes de los Goya. Está coproducida por Glow, Abano Producións, Uniko Estudio Creativo y Sardinha em Lata.

Vázquez no ha sido un recién llegado a esta cita: sus trabajos han acumulado cuatro Premios Goya a lo largo de su carrera. hay que recordar que ‘Decorado’ ha llegado a estar inscrito en once categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Película de Animación (la nominación definitiva) y Mejor Dirección de Producción.

Fotograma de 'El corto de ruben'. / Cedida

‘El corto de Rubén’, humor sobre el propio cine

En la categoría de Mejor Cortometraje de Animación, Glow juega con ‘El corto de Rubén’. Es una producción propia de Glow, dirigida por José María Fernández de Vega y escrita por Mary Cruz Leo. El trabajo narra la historia de Javier, un apasionado del cine que se lanza a rodar su primer cortometraje y que, durante el proceso, se encuentra con personajes estrafalarios que han acabado transformando su proyecto y su forma de entender la creación.

El cortometraje acumula una amplia trayectoria internacional, con selecciones en festivales como el Flickers Rhode Island International Film Festival y el Palm Springs Animation International Film Festival (Estados Unidos), ambos calificadores para los Oscar, además del Festival de Cine de Madrid o el Festival Cinema Ibérico de Badajoz.

Fotograma de 'O estado del alma'. / Cedida

‘O Estado de Alma’, la salud mental en forma de metamorfosis

El tercer golpe de Glow ha llegado con ‘O Estado de Alma’, dirigido por Sara Naves, una coproducción hispano portuguesa en la que ha participado la compañía lusa Sardinha em Lata. El corto pone el foco en la salud mental a través de un recurso tan sencillo como inquietante: su protagonista, Alma, amanece cada día con una transformación física distinta, como si el cuerpo fuese el espejo directo de lo que no se ve.

La obra ha sido seleccionada en más de treinta festivales internacionales y ha recibido reconocimientos como el Premio Especial del Jurado en el Festival de Animação de Lisboa, el Best New Talent del Concurso Internacional ANIMAYO de Las Palmas y el Grand Prix del Aichi International Women’s Film Festival, en Japón.

'Gilbert', con Mónica Gallego al frente de la producción desde la agencia Freak. / Freak

‘Gilbert’, con producción de Freak

La cuarta nominación extremeña ha llegado con ‘Gilbert’, también en la categoría Mejor Cortometraje de Animación. La pieza está dirigida por Álex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez, con Mónica Gallego al frente de la producción desde la agencia Freak.

La historia se ambienta en un archipiélago de casas flotantes, donde un músico ensaya en su muelle y un cartero reparte paquetes “que caen del cielo”. Una mañana, el repartidor decide no entregar una caja destinada a su vecino. Ese gesto, tan pequeño, termina por moverlo todo.

Las películas distribuidas por Freak tienen presencia en festivales de todo el mundo, así como en premios académicos como los Goya, los Oscar o los premios de la Academia Europea de Cine. Se creó en Cáceres hace un cuarto de siglo por Mónica Gallego y Millán Vázquez. Hace unos años trasladó su sede a Málaga, pero ambos son miembros de la Academia de Cine de Extremadura, sienten este éxito como extremeño y su conexión con la región es constante. Acudirán a la gala de los Goya en Barcelona, acompañados por los tres directores de 'Gilbert': Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez.

Más allá del palmarés

Más allá del palmarés que pueda salir de la gala, la región ya pisa firme en la alfombra roja. Desde Glow, Fernández de Vega insiste en el valor “humano y territorial” del logro y pide más respaldo institucional para consolidar la industria, a fin de que estos avances no sean solo foto de una noche.

En estas cuatro décadas han sido varios los extremeños que han salido con la estatuila en mano de la gala, como la actriz Carolina Yuste ('Carmen y Lola' y 'La Infiltrada') , el técnico en efectos especiales Reyes Abades (nueve estatuillas), la cantante Bebe (mejor canción original por 'Tiempo pequeño' ) el actor Luis Cuenca ('La buena vida'), la productora Ganesh ('El viaje a ninguna parte') la productora Making Doc ('Walls'), Extra Extremadura Audiovisuales ('¡Qué vecinos tan animales!') y Glow ('Buñuel, el laberinto de las tortugas').