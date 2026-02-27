Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos

La Junta de Extremadura ha trasladado a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) los detalles de la nueva línea de ayudas para rehabilitar viviendas en poblaciones de hasta 10.000 habitantes, en una jornada informativa online celebrada este viernes. En el encuentro ha participado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín Castizo, junto a la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana en funciones, Lidia López Paniagua.

Según se ha expuesto, la convocatoria está dotada con 4 millones de euros distribuidos en cuatro anualidades (2026-2029) y busca financiar actuaciones de rehabilitación vinculadas a accesibilidad, eficiencia energética, conservación y habitabilidad. En concreto, trabajos sobre conservación de la cimentación, estructura e instalaciones; la conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías; adecuación interior de la vivienda a las condiciones de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene; mejoras de eficiencia energética y mejora de accesibilidad. La Junta ha recordado que el plazo será de tres meses y que las solicitudes presentadas fuera de fecha no se admitirán a trámite.

🗓️ Plazo de presentación

🛠️ El plazo para solicitar la subvención irá del 01/03/2026 al 01/06/2026, ambos días incluidos.

👥 Destinatarios

🛠️ Podrán solicitarla personas que ostenten la titularidad del 100% del pleno dominio y/o del usufructo vitalicio de la vivienda para la que se pida la ayuda.

✅ Actuaciones subvencionables

🛠️ Conservación (cimentación, estructura e instalaciones)

🛠️ Cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías

🛠️ Adecuación interior (funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene)

🛠️ Mejoras de eficiencia energética

🛠️ Mejora de accesibilidad

🧭 Prioridad en la concesión

Las solicitudes se resolverán por niveles de prioridad, y dentro de cada nivel, por riguroso orden de presentación:

1º 🛠️ Personas jóvenes (todas las personas beneficiarias deben cumplir esta condición) que en los cinco años anteriores no hayan recibido en Extremadura ayudas de vivienda protegida autopromovida o de adquisición al amparo de planes estatales o autonómicos

2º 🛠️ Ingresos ≤ 2,5 veces el IPREM

3º 🛠️ Ingresos > 2,5 y ≤ 4 veces el IPREM

4º 🛠️ Resto de solicitantes

Si una solicitud puede encajar en más de un nivel, se aplicará el más beneficioso.

📌 Requisitos principales

🛠️ Para la persona beneficiaria

Ser persona física mayor de edad y con nacionalidad española, suiza, de la UE o del EEE (si es extranjero no comunitario, deberá acreditar residencia legal y permanente en España)

Estar al corriente con Hacienda (estatal y autonómica) y Seguridad Social

Ser titular del 100% del pleno dominio y/o del usufructo vitalicio de la vivienda

🛠️ No podrán ser beneficiarias

Quienes incurran en causas previstas en la normativa autonómica de subvenciones (se acredita con declaración responsable)

Quienes presenten inexactitud, falsedad u omisión esencial en solicitud o declaraciones responsables

🛠️ Requisitos de las obras

No haber iniciado las obras antes de presentar la solicitud (reportaje fotográfico y certificado o comunicación de inicio)

antes de presentar la solicitud (reportaje fotográfico y certificado o comunicación de inicio) Contar con Libro del Edificio Existente, salvo excepciones (obras interiores en residencial colectiva, o actuaciones exclusivamente de accesibilidad, instalaciones y/o sustitución de carpintería)

💶 Cuantía de la ayuda

🛠️ Con carácter general, la subvención será del 50% del presupuesto protegido.

🛠️ Subirá al 70% si concurre alguna de estas circunstancias:

Personas jóvenes

Familia numerosa o familia monoparental

Algún miembro de la unidad de convivencia sea persona especialmente protegida

Topes máximos

🛠️ Hasta 14.000 euros (vivienda unifamiliar)

🛠️ Hasta 9.000 euros (rehabilitación interior en edificio residencial colectivo)

🧾 Documentación obligatoria

🛠️ Empadronamiento colectivo (si procede por convivencia/condición)

🛠️ Acreditación de residencia legal (según proceda)

🛠️ Proyecto o memoria técnico-económica (según exija el ayuntamiento)

🛠️ Libro del Edificio Existente o informe técnico (con reportaje fotográfico previo)

🛠️ Certificados de eficiencia energética (si procede)

🛠️ Cesión del derecho al cobro (si procede)

🛠️ Acreditación de violencia de género (si procede)

Si se rechaza la consulta de oficio, podrán requerirse, entre otros: DNI/NIE de convivientes, certificación catastral, familia numerosa, discapacidad (CADEX), víctima de terrorismo, nivel de renta (AEAT) y certificados de estar al corriente con administraciones.

🖥️ Cómo se solicita

🛠️ Presentación electrónica dirigida a la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, mediante modelo normalizado y el procedimiento telemático habilitado (el enlace se activará con el inicio del plazo, el 1 de marzo), adjuntando la documentación exigida.

💰 Presupuesto por anualidades

🛠️ 2026: 300.000 euros

🛠️ 2027: 1.637.976 euros

🛠️ 2028: 2.037.976 euros

🛠️ 2029: 24.048 euros