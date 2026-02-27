Extremadura vivirá este viernes una jornada estable con descenso de temperaturas y cielos poco nubosos
La comunidad registrará este viernes, 27 de febrero, cielos poco nubosos o despejados
El Periódico Extremadura
El tiempo en Extremadura estará marcado este viernes por la estabilidad atmosférica. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la comunidad tendrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde.
Temperaturas
Las temperaturas máximas bajarán ligeramente y el viento soplará flojo. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso. En la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 19 grados, mientras que en Cáceres se moverán entre los 7 y los 18 grados. Por su parte las temperaturas mínimas no presentarán cambios.
En cuanto al viento, soplará de componente variable y flojo, tendiendo a noroeste con algo más de intensidad a lo largo del día, especialmente en zonas abiertas y sierras.
Extremadura disfrutará este viernes de una jornada tranquila y soleada.
Temperaturas más propias de final de febrero
Tras varios días con valores anormalmente suaves, las temperaturas comenzarán a normalizarse, situándose en registros más propios de finales de febrero. Las máximas quedarán por debajo de los 20 grados en la mayor parte de la comunidad y las mínimas seguirán siendo frescas a primeras horas del día.
- Más de 1.200 bailarines convertirán Badajoz en capital nacional de la danza urbana
- Los ayuntamientos de la provincia de Badajoz pueden solicitar flores a la diputación
- Un autobús urbano choca con un camión en la autopista, en Badajoz
- Alejandría reabre en Cerro Gordo ocho meses después del incendio: 'Emociona ver de nuevo a los clientes; algunos hasta te abrazan
- El Carnaval de Badajoz registra una afluencia de 750.000 personas en 2026
- El Campeón: barra y relevo
- Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
- Nuevo accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla de Badajoz: el conductor ha dado positivo en alcohol