Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Extremadura vivirá este viernes una jornada estable con descenso de temperaturas y cielos poco nubosos

La comunidad registrará este viernes, 27 de febrero, cielos poco nubosos o despejados

El tiempo en Extremadura: regresa la niebla, continúa la lluvia y con máximas de 20 grados

El tiempo en Extremadura: regresa la niebla, continúa la lluvia y con máximas de 20 grados / EP

El Periódico Extremadura

Extremadura

El tiempo en Extremadura estará marcado este viernes por la estabilidad atmosférica. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la comunidad tendrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde.

Temperaturas

Las temperaturas máximas bajarán ligeramente y el viento soplará flojo. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso. En la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 19 grados, mientras que en Cáceres se moverán entre los 7 y los 18 grados. Por su parte las temperaturas mínimas no presentarán cambios.

En cuanto al viento, soplará de componente variable y flojo, tendiendo a noroeste con algo más de intensidad a lo largo del día, especialmente en zonas abiertas y sierras.

Extremadura disfrutará este viernes de una jornada tranquila y soleada.

Noticias relacionadas

Temperaturas más propias de final de febrero

Tras varios días con valores anormalmente suaves, las temperaturas comenzarán a normalizarse, situándose en registros más propios de finales de febrero. Las máximas quedarán por debajo de los 20 grados en la mayor parte de la comunidad y las mínimas seguirán siendo frescas a primeras horas del día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 1.200 bailarines convertirán Badajoz en capital nacional de la danza urbana
  2. Los ayuntamientos de la provincia de Badajoz pueden solicitar flores a la diputación
  3. Un autobús urbano choca con un camión en la autopista, en Badajoz
  4. Alejandría reabre en Cerro Gordo ocho meses después del incendio: 'Emociona ver de nuevo a los clientes; algunos hasta te abrazan
  5. El Carnaval de Badajoz registra una afluencia de 750.000 personas en 2026
  6. El Campeón: barra y relevo
  7. Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
  8. Nuevo accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla de Badajoz: el conductor ha dado positivo en alcohol

El Ayuntamiento de Badajoz lanza la campaña '¿Y para cuándo el día del hombre?' para desmontar comentarios del 8M

El Ayuntamiento de Badajoz lanza la campaña '¿Y para cuándo el día del hombre?' para desmontar comentarios del 8M

Von der Leyen anuncia la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur

Von der Leyen anuncia la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur

Extremadura inicia el programa 'Digitaliza tu pyme' comienza con formación en negocio 'online' y comercio electrónico

Extremadura inicia el programa 'Digitaliza tu pyme' comienza con formación en negocio 'online' y comercio electrónico

Fundación CB acogerá la nueva sede de la Asociación Fotográfica Extremeña

Fundación CB acogerá la nueva sede de la Asociación Fotográfica Extremeña

Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos

Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos

Homenajes, teatro, desfile de moda, acrobacia con telas y conferencias para celebrar el 8M en Monesterio

Homenajes, teatro, desfile de moda, acrobacia con telas y conferencias para celebrar el 8M en Monesterio

Path of Exile: Mirage se prepara para cambiar a fondo el endgame y potenciar el poder sagrado

Path of Exile: Mirage se prepara para cambiar a fondo el endgame y potenciar el poder sagrado

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de febrero

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de febrero
Tracking Pixel Contents