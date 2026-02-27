Choque en el PSOE extremeño: Osuna acusa de "deslealtad” y reaviva la batalla por el liderazgo

El alcalde de Mérida y secretario general de la agrupación socialista emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, ha elevado este viernes el tono en pleno debate interno del PSOE de Extremadura y a las puertas de un nuevo proceso orgánico. Sin citarlo de manera expresa, el regidor municipal ha dirigido su mensaje hacia el secretario provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, al que reprocha “deslealtad” y trabajar “contra la dirección elegida por la militancia”.

El choque evidencia que el consenso con el que se pretendía abrir una nueva etapa tras la dura derrota del 21-D ha saltado por los aires. A través de un mensaje en sus redes sociales, Osuna ha hecho alusión en un entrecomillado al mensaje lanzado por Cotrina el pasado miércoles en el que aseguraba que no tenía miedo a las primarias. "Yo tampoco”, ha manifestado. Acto seguido, ha añadido que le “revuelve el estómago” la actitud de “los que pierden varias primarias seguidas, no aceptan la derrota y trabajan contra la dirección elegida por la militancia del PSOE”.

Sobre este asunto se ha pronunciado Cotrina, quien ha asegurado no sentirse "interpelado por el compañero" Osuna, al que ha calificado como "un excelente alcalde al que quiero que se parezcan los próximos candidatos o candidatas de Cáceres, Plasencia o Badajoz". "Otro gallo cantaría", ha manifestado en redes. "No creo en el partido de los amigos, mucho menos en el de los enemigos, pero sí en que superemos el pasado que pudre y agota y aspiremos al futuro, ahí está la esperanza de la gente y esa es la lealtad con la militancia y el compromiso con Extremadura", ha concluido.

Nuevo liderazgo

Seguidamente, y para suavizar la interpretación que ha generado su mensaje, el primer edil emeritense ha lanzado otro tuit. "Específicamente no estaba pensando en ti", ha trasladado a Cotrina. Pese a ello, el intercambio de palabras se produce en un momento sensible para los socialistas extremeños, inmersos en el debate sobre el rumbo orgánico y el modo de elegir liderazgo. Cotrina ha vuelto a insistir este mismo viernes, en una entrevista en la Cope, en la conveniencia de acudir a primarias frente a quienes, según su planteamiento, pretenden colocar un candidato “sin votar” apelando a un consenso que considera “falso”, tal y como expuso en Badajoz dos días atrás.

La tensión se disparó coincidiendo con la reunión extraordinaria celebrada el miércoles por las direcciones provinciales de Badajoz y Cáceres, en la que los líderes provinciales Manuel Borrego y el propio Sánchez Cotrina no cerraron la puerta a ser candidatos. Osuna, que respaldó en las primarias de 2024 y 2025 a Miguel Ángel Gallardo y ejerció como portavoz del Comité Electoral, había evitado pronunciarse sobre ese encuentro, aunque sí aprovechó para agradecer públicamente el trabajo de la gestora encabezada por José Luis Quintana, a la que atribuye un papel “muy importante para la estabilidad del partido”.

Proceso de renovación

Cabe recordar que la gestora del PSOE de Extremadura ya ha trasladado que activará el proceso para la renovación “antes del 4 de mayo”. Quintana explicó que el partido acelera el relevo ante el riesgo de una repetición electoral, a la vista del choque PP-Vox tanto en Extremadura como a nivel nacional. La preocupación interna es que, si hubiera comicios a finales de junio, el PSOE llegaría en una posición especialmente vulnerable al seguir sin relevo tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, pendiente además del primer intento de investidura de María Guardiola previsto para los días 3 y 4 de marzo.

En ese contexto, la dirección provisional ha pedido posponer un foro interno previsto para debatir el futuro del partido y apuesta por un Congreso Regional extraordinario con una única candidatura de consenso. Quintana admitió que no puede garantizarlo, pero insistió en que le gustaría una sola opción. Si finalmente hubiera primarias, reclama “generosidad” al ganador y que el perdedor se sume al proyecto. El Comité Regional se celebrará el 6 de marzo en Mérida, coincidiendo con una eventual segunda votación de investidura, y allí se abordará el calendario de primarias y del congreso del que saldrá la nueva secretaría general.