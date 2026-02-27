El equipo 'Los Conquistadores' gana el XX Aula de Debate de la Universidad de Extremadura

El equipo 'Los Conquistadores' ha resultado ganador del XX Torneo del Aula de Debate de la Universidad de Extremadura, cuya final se ha celebrado este pasado miércoles en la Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz.

La fase final reunió a estudiantes, autoridades académicas e institucionales y público universitario en torno a la pregunta '¿Las redes sociales afectan o no a la capacidad de diálogo?'.

Una intensa jornada de debates

Tras unas "intensas fases clasificatorias" en las que han participado 50 equipos, cuatro formaciones, como son 'Depredadores', 'Logos', 'Oliverinos' y 'Conquistadores', alcanzaron la fase final el objetivo de alzarse con el título y obtener el billete para representar a la Universidad de Extremadura en el Torneo Nacional del Grupo 9 de Universidades (G-9), que se celebrará en Zaragoza los días 11, 12 y 13 de marzo de 2026.

La jornada arrancó a las 16,30 horas con las semifinales y continuó con un café networking que propició el intercambio de impresiones entre participantes y asistentes, hasta que a las 19,00 horas tuvo lugar la presentación oficial de la final, en la que la adjunta al rector para Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas, dio la bienvenida al público e introdujo uno a uno a los equipos finalistas y a los miembros del jurado.

Posteriormente y durante casi una hora, los equipos confrontaron argumentos a favor y en contra sobre el impacto de las redes sociales en la capacidad de diálogo de los jóvenes, en los que pusieron de manifiesto "rigor documental, estructura argumentativa y un elevado nivel de expresión oral", señala la UEx en una nota de prensa en la que apunta que tras la deliberación del jurado, se dio paso a las intervenciones institucionales previas al fallo.

Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero, felicitó a los equipos participantes y subrayó que, "independientemente de los argumentos a favor o en contra sobre el tema de la final" que han tratado, han "habéis confirmado que esa capacidad la tenéis bien desarrollada".

XX Torneo del Aula de Debate de la Universidad de Extremadura / El Periódico Extremadura

Fernández Salguero destacó que los estudiantes habían demostrado "ser capaces de asumir un tema de diálogo, estructurar y argumentar la información de forma educada y serena", evidenciando una madurez que trasciende el propio debate.

Por su parte, la directora general de Universidad de la Junta de Extremadura, Esther Muñoz, puso en valor el Aula de Debate como "una de las actividades más importantes dentro del tránsito universitario", al considerarla determinante tanto para la formación académica como personal del alumnado.

En relación con el tema central de la final, afirmó que "las redes no han terminado con la capacidad de debatir de los jóvenes", algo que, a su juicio, quedó demostrado por parte de los equipos sobre el escenario del Aula Magna.

El acto contó también con la asistencia de Manuel Gómez Parejo, diputado delegado del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Badajoz, y de Mariema Seck Moreno, concejala delegada de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Badajoz, quienes respaldaron con su presencia la iniciativa.

Finalmente, el jurado proclamó vencedor al equipo Los Conquistadores, que representará a la Universidad de Extremadura en el Torneo Nacional del Grupo 9 de Universidades (G9), previsto en Zaragoza los días 11, 12 y 13 de marzo.

"Los Conquistadores" / El Periódico Extremadura

El galardón al mejor orador de la final recayó en Antonio Jiménez, cuyo desempeño destacó por la solidez argumentativa y la claridad en la exposición.