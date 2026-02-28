El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo

En Guadiana hay vecinos que han cumplido más años que el propio pueblo. La localidad pacense, en el corazón de las Vegas Bajas del Guadiana, ha celebrado este sábado el 75 aniversario de su fundación como poblado de colonización, una efeméride que ha servido para mirar atrás con orgullo: desde los primeros barracones hasta el municipio en el que se ha convertido.

El acto institucional se ha desarrollado en la plaza Mayor, después de la celebración eclesiástica en la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, y ha culminado con el descubrimiento de una placa conmemorativa. En el encuentro han intervenido el alcalde de Guadiana, Antonio Pozo, la secretaria segunda de la Asamblea de Extremadura, Isabel Babiano, y el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín Castizo, que ha enmarcado la jornada como “un reconocimiento al esfuerzo, la identidad y la trayectoria de un pueblo construido con determinación y unidad durante tres cuartos de siglo”.

Levantado a pulso

Ubicado en el centro de la comarca de las Vegas Bajas, Guadiana nació entre 1949 y 1951, cuando un total de 276 colonos junto con sus familias procedentes de distintos lugares de la geografía extremeña y andaluza fueron instalados en estas tierras por el Instituto Nacional de Colonización. Habitando en condiciones básicas, incluso precarias, estos colonos vivían en los barracones que se habían puesto a su disposición mientras esperaban a que se terminaran de construir sus viviendas.

Descubrimiento de la placa. / Juntaex

La inauguración oficial de Guadiana se produjo en mayo de 1951, considerándose administrativamente en ese momento como poblado dependiente del Ayuntamiento de Badajoz. Nuevos vecinos siguieron llegando hasta 1960 y poco a poco se fue formando una generación de habitantes ya criados en la localidad. En el acto ha habido un recuerdo para aquellas primeras familias, como la formada por Vicente Rubio y Josefa Lavado, procedentes de Mirandilla.

En su intervención, Martín Castizo ha señalado que Guadiana “nació del trabajo de los primeros colonos, hombres y mujeres que llegaron con incertidumbre, pero también con la voluntad firme de levantar una comunidad sólida desde la nada”. También ha subrayado el papel de las mujeres colonas, a las que ha descrito como “el pilar silencioso de cada hogar”.

Hacia la identidad propia

Tuvieron que transcurrir dos décadas, hasta el 23 de julio de 1971, para que Guadiana se constituyera como Entidad Local Menor dependiente de Badajoz. A partir de ahí, el pueblo fue consolidando su vida municipal y su identidad propia, ya no solo como asentamiento de colonización, sino como comunidad con voz propia.

En noviembre de 2008 comenzó el proceso de segregación, que fue aprobado por la mayoría de los vecinos y que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Badajoz en febrero de 2009. El 17 de febrero de 2012, Guadiana fue declarada municipio independiente de Badajoz. Martín Castizo ha recordado esa fecha como el momento en el que el pueblo ha pasado “a ser dueño de su destino”.

El debate del nombre y el giro definitivo

El 11 de marzo de 2012 se convocó un referéndum entre los vecinos para determinar si del nombre original del pueblo 'Guadiana del Caudilllo', debía eliminarse la mención al 'Caudillo'. Las formaciones políticas PSOE e IU, favorables al cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, llamaron a la abstención al considerar que el nombre del municipio era ilegal. Con una participación de 817 habitantes de los 2.530 que conformaban el municipio (un 67,7% de abstención), el resultado de la votación fue de 495 votos (60,6%) a favor de mantener el nombre completo, 310 (37,9%) a favor de cambiarlo para dejarlo en 'Guadiana' a secas, 6 para otras opciones alternativas, 4 nulos y 2 en blanco.

Finalmente, el municipio pacense pasó a denominarse oficialmente 'Guadiana' en marzo de 2020, eliminando la referencia franquista, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La medida, impulsada por el gobierno socialista (PSOE) tras las elecciones de 2019, buscaba retirar vestigios del dictador y fue confirmada por la justicia.

Los guadianeros y lo que viene

Al margen de estas singularidades, el pueblo tiene mucha historia por delante. Con 2.444 habitantes, los guadianeros han celebrado un aniversario que mira al futuro sin soltar la raíz. En su identidad festiva y simbólica, San Isidro es el patrón y la Virgen de la Soledad la protectora de la iglesia.

En esa proyección, el consejero ha dirigido parte de su mensaje a los más jóvenes, a los que ha pedido que mantengan el pulso de aquellos que levantaron el pueblo: “Sois quienes debéis llevar a esta localidad hacia el centenario con la misma valentía que tuvieron vuestros abuelos, pero con las herramientas del siglo veintiuno”.

Guadiana tiene una clara vocación y así lo ha dejado sellado para siempre en la placa inaugurada en la plaza Mayor: "Aprendiendo del ayer, viviendo el hoy, construyendo el mañana".