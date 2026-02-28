El corredor de defensa indentifica a 20 empresas extremeñas como proveedores estratégicos

En un momento de rearme de la Unión Europea, debido al nuevo escenario mundial que este mismo sábado se ha vuelto a poner en evidencia con el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, la alianza Vía Carisa ha identificado ya a 176 empresas, industrias, entidades tecnológicas y académicas con potencial y experiencia en el sector de defensa, de ellas 20 en Extremadura. Esto ha supuesto otro impulso a un eje liderado por el Principado de Asturias, que abarca Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Sevilla y Jaen, y que busca unir fuerzas, captar inversiones y aumentar el empleo.

Con la base de datos ya estructurada, el corredor industrial de defensa de la Ruta de la Plata, ha entrado ahora en una segunda fase centrada en la dinamización interregional y la generación de proyectos colaborativos. Extremadura se incluye por su ubicación estratégica en el oeste español y por la existencia de un buen número de empresas que son o pueden ser proveedores estratégicos.

Cuatro corredores

La Estrategia Industrial de Defensa, surgida de estos cambios en el panorama militar mundial, ha establecido cuatro corredores en España (Norte, Centro Mediterráneo y Sur, a los que se ha unido Vía Carisa) para articular cadenas de empresas proveedoras del sector. Sobre la mesa hay 800.000 millones de euros que la UE destina a mejorar su industria militar, de los que pueden nutrirse los distintos nodos. Con ello se busca impulsar el desarrollo de tecnología, la creación de empresas innovadoras de base tecnológica y la colaboración público-privada.

Extremadura ya cuenta desde 2025 con 13 empresas homologadas, pero ahora el centro tecnológico Idonial, que ha asumido el trabajo técnico de Vía Carisa, ha identificado y clasificado hasta 64 entidades en Asturias, 71 en Castilla y León, 21 en Jaén y 20 en Extremadura, lo que suma un total de 176 agentes entre grandes compañías, pymes, empresas de base tecnológica, centros tecnológicos y universidades. Impulsado desde el Ministerio de Defensa, se considera que el corredor de la Plata ofrece un enorme potencial por su actividad incipiente en inversión y está llamado a convertirse en un polo de generación de nuevas empresas y desarrollo de tecnología.

¿Cómo se eligen?

El análisis de Idonial se ha centrado en sociedades con experiencia directa en defensa y aquellas con tecnologías duales aplicables en este ámbito (robótica, fabricación aditiva, sensórica y sistemas electrónicos, inteligencia artificial o materiales avanzados). La mayoría de las entidades identificadas son pequeñas y medianas empresas con capacidades industriales o tecnológicas que podrían integrarse en la cadena de suministro del sector defensa.

La iniciativa Vía Carisa está liderada por el Gobierno de Asturias. En esta Alianza Estratégica del Corredor Industrial Vía de la Plata participan, además, las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, junto con Extremadura Avante y la Fundación Fundecyt (Parque Científico y Tecnológico de Extremadura).

Próximo foro en Extremadura

Las próximas actuaciones incluyen al menos dos jornadas interregionales que se celebrarán en Jaén, Extremadura o Castilla y León. En esos encuentros, empresas, centros tecnológicos y administraciones públicas podrán contrastar experiencia, conocer oportunidades y explorar proyectos conjuntos. El objetivo es alinear sus iniciativas con las estrategias y necesidades del sector defensa, reforzando así la soberanía industrial y tecnológica del país.

De las veinte empresas extremeñas ya reconocidas para integrar este eje desde Extremadura, trece cuentan desde 2025 con la homologación necesaria para trabajar con el Ministerio de Defensa, como la armamentística Rheinmetall, con dos centros industriales en la región (Navalmoral de la Mata y El Gordo) y considerada el principal motor tractor del tejido militar en Extremadura; Parafly, con base en Zarza Capilla y especializada en paracaídas y equipamiento de protección; Integración Tecnológica Empresarial, vinculada al apoyo técnico en la Base Aérea de Talavera la Real; o Cotesa (Cáceres), orientada a cartografía avanzada y soluciones tecnológicas aplicadas a emergencias y entornos operativos.

Junto a ellas se han incluido Revestimentos Anticorrosivos Industriales (Almaraz), y empresas de fabricación de precisión como Zafra Medina Mecanizados y Zame Mecanizados (Zafra), además de compañías de suministro, servicios y certificación con presencia en la comunidad, como BM Tevisa (centros en Badajoz y Mérida), Inetum (Almendralejo), Securitas Seguridad España (Mérida), SGS Inspecciones Reglamentarias (oficina en Cáceres) y Cedesa (Mérida), especializada en soluciones digitales.

Extremadura: minerales críticos

En este mismo sentido, en 2025 la Comisión Europea presentó la primera lista de 47 proyectos en el marco de la Ley de Materias Primas Estratégicas, es decir, minerales tácticos para reforzar la soberanía europea en un momento geopolítico tan complejo como el actual. El objetivo, hacer una Europa menos dependiente del litio chino, el gas ruso y otros minerales importados de distintas partes del planeta e indispensables para el desarrollo industrial y tecnológico.

Siete proyectos son españoles, y de ellos, Bruselas ha incluido tres de Extremadura: extracción de litio en Cañaveral (Cáceres), de wolframio en Almoharín (Cáceres) y de níquel en Monesterio (Badajoz). Un maná de 500.000 millones en inversiones para tres pueblos que suman 7.000 habitantes.

Talavera la Real, protagonista

La región cuenta además con infraestructuras militares de evidente peso en el ámbito nacional como la base General Menacho en Bótoa, el Cefot de Cáceres y la la Base Aérea de Talavera la Real, que se convertirá en el principal centro del nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército del Aire y del Espacio, tras la reciente adjudicación a Airbus Defence and Space del contrato para desarrollar e implantar este programa estratégico.

Esta compañía será la encargada de liderar la modernización del Centro de Entrenamiento de la Escuela de Caza y Ataque, ubicado en la base extremeña, así como de poner en marcha un nuevo Sistema de Entrenamiento Basado en Tierra (GBTS), que contará con diferentes niveles de simulación. Entre ellos figuran dos simuladores de misión, simuladores de realidad virtual, sistemas de entrenamiento asistido por ordenador y salas multiusos, además de otros sistemas de apoyo a la instrucción.