Jornada formativa

Guardias civiles 'al ruedo': más de 50 se forman en Extremadura para vigilar festejos taurinos

Los agentes actualizan sus conocimientos para ejercer como delegados gubernativos

Agentes participan en una formación para ejercer en festejos taurinos.

Agentes participan en una formación para ejercer en festejos taurinos. / GUARDIA CIVIL

El Periódico Extremadura

Mérida

Más de medio centenar de agentes de la Guardia Civil en Extremadura participaron esta semana en una jornada formativa en la Escuela de Tráfico de Mérida para poder desempeñar funciones de delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Los efectivos, procedentes de las comandancias de Cáceres y Badajoz, actualizaron conocimientos clave para ejercer estas competencias, especialmente en materia legislativa y administrativa.

En concreto, el programa incluyó ponencias de compañeros con experiencia en este ámbito, así como aportaciones técnicas de funcionarios de la Junta de Extremadura competentes en la materia, además del papel que desarrollan médicos y veterinarios durante los festejos.

Funciones

Según explicó la Guardia Civil en una nota de prensa, su labor en estos eventos va más allá del apoyo a la Presidencia del festejo: también se encarga de velar por el orden público y de levantar actas en el desembarque, pesaje y reconocimientos previos y 'post mortem' de las reses, además de observar posibles irregularidades que puedan afectar al normal desarrollo del espectáculo.

La clausura de la sexta edición de esta formación, que se viene celebrando año tras año, tuvo lugar con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, el coronel jefe de Zona de la Guardia Civil en la región y un representante de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social.

