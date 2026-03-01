Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa

Extremadura ha pasado en poco más de un año de no figurar en el mapa nacional de grandes infraestructuras digitales a concentrar cinco proyectos de macrocentros de datos que, en conjunto, movilizan una inversión histórica superior a los 25.700 millones de euros. Las iniciativas, impulsadas por Nostrum Data Centers (filial de Nostrum Group), Fotowatio Renewable Ventures (FRV) y Merlin Properties, se distribuyen entre Badajoz, Cáceres, Mérida, Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros y sitúan a la comunidad en el mapa de los grandes "cerebros" europeos de inteligencia artifical y computación avanzada.

La elección de Extremadura por parte de estas compañías de alcance internacional no es una casualidad, sino la consecuencia de las bazas que concentra la región y que lleva décadas construyéndose sin que, quizá, se interpretara en clave digital.

Su gran capacidad de producción eléctrica, la cantidad de suelo disponible y la posición estratégica en el eje que conecta Madrid, Andalucía y Portugal la sitúan en el centro. Hoy, cuando los centros de datos se han convertido en la base física de la inteligencia artificial, la nube y el procesamiento masivo de información, esa combinación vale oro.

La región produce más electricidad de la que consume. Más del 80% de su potencia instalada procede de fuentes renovables, principalmente fotovoltaica, a lo que se suman la producción de la central nuclear de Almaraz —que aporta alrededor del 7% del consumo nacional— y un importante parque hidroeléctrico. En 2024 la comunidad superó los 30 millones de megavatios-hora generados y pasó a aportar cerca del 12% del total eléctrico del país. Esa fortaleza energética es, hoy, su principal carta de presentación ante las grandes compañías tecnológicas.

El de mayor inversión a largo plazo

El movimiento más ambicioso en términos económicos es el que promueve Merlin Properties junto a Edged Energy en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros. La inversión prevista asciende a 20.000 millones de euros a largo plazo, una cifra inédita, y sitúa estos dos campus entre los desarrollos de mayor envergadura planteados actualmente en España.

Recreación del campus de centros de datos de Inteligencia Artificial proyectado por Merlin Properties en Navalmoral de la Mata. / Cedida

La idea es construir dos grandes complejos orientados a inteligencia artificial generativa y computación avanzada. Cada uno podría alcanzar hasta un gigavatio (1.000 megavatios) de potencia, distribuidos en alrededor de 20 edificios de 100 MW de capacidad IT cada uno, es decir, de energía destinada directamente a servidores y sistemas de procesamiento. Para entender la escala: un gigavatio es la potencia que tiene cada reactor de la central nuclear de Almaraz. Trasladado al ámbito digital, supone capacidad suficiente para albergar miles y miles de servidores funcionando de forma simultánea.

Navalmoral y Valdecaballeros

Navalmoral será el primero en desarrollarse, en el parque empresarial Expacio Navalmoral, donde la empresa ya ha materializado la reserva del terreno con la Junta de Extremadura. El espacio tendría conexión directa a la subestación Arañuelo 400 kV, propiedad de Redeia, y utilizará para comunicarse las redes de fibra oscura procedentes de Lisboa en dirección Madrid.

Valdecaballeros, por su parte, se ubicará en terrenos de la central nuclear desmantelada y se enlazará a la subestación del mismo nombre, también de Redeia.

La ejecución se plantea por fases y podría extenderse durante más de una década, lo que convierte estos proyectos en apuestas estructurales y no en inversiones a corto plazo. La previsión es superar los 4.000 empleos cualificados cuando ambos campus estén plenamente desplegados, un auténtico revulsivo para el mercado laboral en las comarcas de estos municipios.

¿Por qué aquí? Porque en los grandes mercados europeos —Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París o Dublín— la escasez de energía, la falta de suelo y las limitaciones en redes de fibra están frenando nuevos desarrollos. Extremadura ofrece justo lo contrario y, de hecho, se estima que la península ibérica se convertirá en el centro de Europa continental y África, por las conexiones submarinas con América del Norte y Sur, Ásia y África.

Badajoz: competir en la primera división europea

Si los proyectos de Merlin representan la apuesta más voluminosa, el de Nostrum Evergreen en la Plataforma Logística de Badajoz es, por ahora, el más avanzado en calendario. Impulsado por Nostrum Data Centers y con la ingeniería liderada por AECOM, contempla una inversión global de 1.900 millones de euros y una capacidad de acceso a la red de 300 megavatios eléctricos, escalable hasta los 500MW.

Imaginar un centro de datos ayuda a entender qué significa esto. No es un edificio de oficinas ni un parque empresarial convencional. Es un espacio donde miles de servidores —ordenadores de altísima capacidad— trabajan de manera ininterrumpida, almacenando, procesando y moviendo la información que sostiene desde una videollamada hasta un modelo de inteligencia artificial. Es, en términos sencillos, el "cerebro" físico de internet.

La parcela en Badajoz, de 220.000 metros cuadrados —el equivalente a unos 30 campos de fútbol— ya está reservada y cuenta con acceso a una futura subestación capaz de mover más de un gigavatio. El proyecto dispone de potencia eléctrica asegurada sin depender de nuevas planificaciones estatales, uno de los grandes obstáculos que hoy frenan desarrollos similares.

El nuevo mega centro de datos que construirá Nostrum Group en Badajoz. / Nostrum Group.

El proyecto ya ha completado prácticamente la ingeniería básica y se encuentra en una fase avanzada de tramitación administrativa, según ha informado la propia empresa, que ha señalado además que la previsión es iniciar las obras en el segundo semestre de 2026, con una duración estimada de entre 18 y 24 meses para la primera fase, lo que encaja con los plazos que se han venido manejando públicamente.

El diseño nace pensado para inteligencia artificial, que exige mayor densidad de potencia y sistemas avanzados de refrigeración y eficiencia energética. La ubicación se conectará a redes de fibra oscura que reducen la latencia entre Estados Unidos, Europa y África, y ya existen conversaciones con operadores interesados en reservar capacidad.

Solo durante la construcción se prevén cerca de 2.000 empleos y, en operación, más de 900 puestos estables. Pero más allá del empleo directo, lo que puede generar es un ecosistema: empresas auxiliares, proveedores tecnológicos, formación especializada y nuevos perfiles profesionales que hasta ahora no tenían espacio en la economía local.

Cáceres: inteligencia artificial desde el diseño

En el norte del polígono de Las Capellanías, en Cáceres, la misma compañía que en Badajoz impulsa CCGreen, un proyecto concebido para alojar cargas intensivas de inteligencia artificial y computación avanzada.

La inversión inicial supera los 1.000 millones de euros, aunque es modular y escalable hasta los 300 megavatios. Nostrum Data Centers ha detallado que actualmente dispone de 50 MW asegurados, y está pendiente de que la planificación eléctrica estatal garantice el resto de la potencia necesaria, que debería alcanzar los los 300MW.

Recreación sobre cómo será el centro de datos CCGreen, en Cáceres. / Cedida

El centro se encuentra en fase de tramitación urbanística y la construcción podría comenzar este 2026. Durante la obra se prevén más de 1.500 empleos y, una vez en funcionamiento, más de 200 puestos estables vinculados a ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, energía, ciberseguridad o mantenimiento de infraestructuras críticas.

Desde la empresa insisten en que no se trata de un parque empresarial, sino de una infraestructura clave para la nueva economía digital. Es decir, un espacio diseñado específicamente para sostener el entrenamiento y la operación de modelos de inteligencia artificial, que requieren una capacidad de cómputo muy superior a la de los centros tradicionales.

Mérida: el último eslabón

La incorporación más reciente a este mapa es Lusitanus, el proyecto promovido por Fotowatio Renewable Ventures (FRV) en ExpacioMérida, con una inversión prevista de 2.800 millones de euros.

El complejo ocupará 240.000 metros cuadrados y combinará infraestructura digital —2.100 millones— con 700 millones destinados a infraestructura energética sostenible. Según la promotora, más del 80% del consumo eléctrico procederá de autogeneración renovable y el diseño incorporará soluciones para reducir el uso de agua, un aspecto cada vez más sensible en este tipo de instalaciones.

La estimación es generar entre 1.700 y 2.000 empleos durante la construcción y más de 120 puestos directos y estables en fase operativa. Desde la Junta se ha defendido que el proyecto puede suponer un “salto estratégico” para consolidar a la región como enclave europeo de infraestructura digital sostenible.

De exportar energía a alojar datos

Desde la compañía Nostum Group han hecho hinchapié en que los centros de datos no son iguales ni están diseñados para la misma finalidad: "No es lo mismo un centro de datos destinado a hosting, cloud o IA. Por ese motivo pueden convivir todos. Sus características son diferentes, así como su potencia y su diseño", han aclarado.

Si todos los desarrollos alcanzan su capacidad máxima, Extremadura podría superar los 3.000 megavatios asociados a centros de datos, una concentración poco habitual en el sur de Europa.

Imágenes provisionales del centro DC Nostrum BAZ-01 (Badajoz) y el centro CCGreen (Cáceres). / El Periódico Extremadura

Respecto al posicionamiento de la región en el caso de que todos estos centros de datos llegaran a ver la luz, la misma empresa ha señalado que "Extremadura se posicionaría como un polo digital indiscutible a nivel, no solo europeo, sino mundial".

No significa que todo esté garantizado, pero el giro ya es evidente. Durante décadas, la región ha sido conocida por producir energía que otros territorios consumían. Ahora aspira a utilizar esa fortaleza para participar en el eslabón más valioso de la economía digital.