Dos Goya en la mejor noche del cine para Extremadura, con 'Gilbert' y 'Decorado'

Extremadura hacía historia en los 40º Premios Goya antes del inicio de la gala, con cuatro nominados de los diez que optaban en la noche de este sábado a las dos categorías de Animación. Y dos de ellos se han alzado finalmente con la estatuilla. La región ya había tenido contadas alegrías en los grandes premios del cine español, con representantes que se habían llevado algunas de las categorías más laureadas, pero nunca la región consiguió un doblete. La agencia Freak y el estudio Glow lo han hecho posible con dos trabajos, 'Gilbert' y 'Decorado', que quedarán para siempre en el palmarés del mejor cine 'made in' Extremadura. "¡Gracias Almendralejo, gracias Extremadura!", se ha escuchado en la meca del celuloide español.

Hace veinticinco años, Mónica Gallego y Millán Vázquez crearon en Cáceres la Agencia Freak, una distribuidora internacional con presencia en festivales de todo el mundo, así como en premios académicos como los Goya, los Oscar o los premios de la Academia Europea de Cine. Hace unos años, la firma trasladó su sede a Málaga, pero ambos son miembros de la Academia de Cine de Extremadura y su conexión con la región es constante. Su trabajo consiste en decidir qué festivales son los más adecuados para el estreno de cada película, procurando que se exhiban en los mejores certámenes de todo el mundo. Y ya puestos, con un cuarto de siglo de experiencia, Mónica Gallego se atrevió con su primera producción, 'Gilbert', que acaba de ganar esta noche de sábado el premio al Mejor Corto de Animación en la 40º edición de los premios Goya.

Presentación del corto de animación Gilbert. / Cedida

"Estamos emocionados, nerviosos, tratando de organizar todo para marcharnos a Barcelona", contaban a El Periódico Extremadura este viernes, antes de poner rumbo a los Goya, donde Mónica Gallego ha recibido finalmente la estatuilla junto con los directores Álex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez. La historia del corto se ambienta en un archipiélago de casas flotantes, en el que un músico ensaya en su muelle y un cartero reparte paquetes “que caen del cielo”. Una mañana, el repartidor decide no entregar una caja destinada a su vecino. Ese gesto, tan pequeño, termina por moverlo todo.

El equipo ha valorado el trabajo al subir entusiasmado el escenario: "'Gilbert' es un corto hecho con lentitud, con paciencia, con reflexión, con amor y con artesanía, y nada de esto se puede hacer con inteligencia artificial", destacaron, llevándose la ovación del público.

El proyecto llegó a Agencia Freak en 2021 con fines de distribución. Mónica Gallego detectó su potencial internacional: una duración estratégica, la ausencia de diálogos que facilitaba su circulación global y una historia tan entrañable como universal, capaz de conectar con públicos adultos e infantiles. Tras su selección en el Shanghai International Film Festival 2024, Freak decidió dar un paso más allá al acompañar al equipo no solo como distribuidora, sino también como productora. Un salto que marcó un punto de inflexión para la agencia y la obra, incluida entre los 15 cortometrajes de animación mejor puntuados de este año y con un recorrido internacional de más de 60 selecciones en los cinco continentes.

En este premio había una cara y una cruz. La cara, el éxito de la agencia extremeña Freak. La cruz, que a la misma categoría optaban dos trabajos del estudio Glow de Almendralejo, 'El Corto de Rubén y ‘O Estado de Alma’, que no han logrado este reconocimiento.

Unos minutos, otra sorpresa

Sin embargo, la sorpresa solo ha tardado algunos minutos en llegar. 'Decorado', también del estudio Glow, ha logrado la estatuilla al Mejor Largometraje de Animación. Dirigido por Alberto Vázquez, con Fernández de Vega como productor y Pilar García como directora de producción, la película se ha plantado en los Goya con un respaldo extra: ha ganado el Premio Forqué también como mejor largometraje de animación, uno de esos galardones que suelen funcionar como termómetro. Está coproducida por Glow, Abano Producións, Uniko Estudio Creativo y Sardinha em Lata.

Fotograma de la película 'Decorados'. / Cedida

Hay que recordar que ‘Decorado’ ha llegado a estar inscrito en once categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Película de Animación (la nominación definitiva) y Mejor Dirección de Producción. El director de Glow, José María Fernández de Vega, ha descrito el resultado como "inaudito" y lo atribuye a un "trabajo constante". Desde el aeropuerto, expresaba este viernes su ilusión: "Las películas de animación necesitan dos o tres años, a veces no ves el final del camino, sabes que estás haciendo algo que importa, una historia que piensas que va a interesar al mundo, ¡pero encontrarnos este año con tres películas nominadas que han salido de Glow, de Almendralejo...!", comentaba. Esta noche, al recoger la estatuilla, la alegría le ha desbordado: "¡Gracias Almendralejo, gracias Extremadura!".

El director de Glow, José María Fernández de Vega (derecha), con el equipo de 'Decorado', en la alfombra roja de los Goya. / EUROPA PRESS

El equipo de 'Decorado' ha explicado en el escenario que no ha sido fácil sacar este trabajo adelante, por lo que ha agradecido el esfuerzo a todos los profesionales y a las instituciones de Galicia, País Vasco y Extremadura que han colaborado, "sin todos ellos imposible". Y además ha profundizado en el mensaje de la película: "Siempre decimos que la animación no es un genero, sino un medio para contar todo tipo de historias, y 'Decorado' es una fábula sobre el sentido de la vida y de la libertad, que expone que el amor verdadero es lo único que nos puede curar de este mundo a veces lleno de ruidos y de injusticias".

Nada más concederse los premios, la consejera de Cultura en funciones de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha felicitado a los ganadores en redes sociales: "Enorme orgullo por el talento extremeño premiado esta noche en los Goya. Extremadura brilla con 'Gilbert', Mejor Corto de Animación, y 'Decorado', Mejor Largo de Animación. Enhorabuena a @AgenciaFreak y @glowanimation por llevar el nombre de nuestra región tan lejos", ha subrayado.