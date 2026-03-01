Los jubilados extremeños cobran 1.337 euros con la subida, pero lejos de la media nacional, que supera ampliamente los 1.500 euros

La nómina de febrero ya incorpora la revalorización de las pensiones, y en Extremadura esa subida se nota en el bolsillo, aunque no cambia el retrato de fondo: la pensión media de jubilación se queda en 1.337 euros al mes, todavía muy por debajo de la media nacional, que supera los 1.500 euros (1.566,8). Son datos que difunde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que evidencian que la comunidad percibe las cuantías más bajas del país.

En concreto, Extremadura ha registrado 246.963 pensiones en febrero, un 2,36% más que en el mismo mes del año pasado, siguiendo la evolución de un sistema al alza. Cuando se analiza solo la jubilación (la prestación que marca el pulso de la nómina), la comunidad vuelve a quedarse atrás: 1.337 euros, que suponen 229 euros menos al mes que un jubilado medio de España. La subida llega, pero el salto con la media nacional no se cierra.

Respecto a la cuantía media que percibe un pensionista de la región (incluida jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor de familiares) se sitúa en 1.165 euros, con un incremento interanual del 5,47%, pero lejos de los a 1.366 euros de promedio nacional.

Jubilación y viudedad, las más numerosas

La jubilación concentra la mayor parte de las prestaciones en Extremadura: 145.321 pensiones. Le sigue la viudedad, con 58.672 pensiones y una cuantía media de 897 euros.

A continuación aparecen las de incapacidad permanente (31.667 y 1.082 euros), orfandad (9.125 y 549 euros) y favor de familiares (2.178 y 725 euros).

Cifra récord

En el conjunto del país, la Seguridad Social ha destinado en el presente mes de febrero la cifra récord de 14.272,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,07 por ciento más que en igual mes de 2025, precisa Europa Press.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno. Con carácter general, la subida aplicada en esta nómina es del 2,7 por ciento, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal como establece la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

Tres cuartas partes del gasto en pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,2 por ciento de la nómina, 10.054,1 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.275 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.322 millones; la de orfandad, a 184 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 38 millones.

Más jubilaciones demoradas y menos anticipadas

En 2025 se han registrado 375.324 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que el 27,9 por ciento han sido jubilaciones anticipadas, cifra que se ha reducido 12,1 puntos desde 2019, antes de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno.

En total, se han dado de alta 104.655 jubilaciones anticipadas. Por su parte, el 72,1 por ciento de los nuevos jubilados han accedido con la edad ordinaria (270.622).

En este mismo periodo, el 10,9 por ciento de las altas han correspondido a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8 por ciento que suponían en 2019. Son 40.952 altas de este tipo, mientras que en 2019 apenas llegaban a 14.000.