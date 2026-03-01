Esta es la mejor foto de las 7.254 que han competido en FIO desde 46 países

Fernando Prieto García ha vuelto a imponerse en el Concurso de Fotografía 'Las Aves Silvestres', vinculado a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), al lograr el premio absoluto con la imagen 'Perdiz de montaña'. El fotógrafo, que ya ha ganado el certamen en 2020, ha conseguido el máximo galardón en una edición marcada por la participación internacional.

La entrega de premios se ha celebrado este sábado en Villarreal de San Carlos (Cáceres), con la asistencia del director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos Prieto, y del director general de Turismo de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, entre otras autoridades.

Fernando Prieto García recoge el premio de manos del director general de Turismo d ela Junta, Óscar Mateos Prieto. / Juntaex

Récord de participación internacional

La organización ha recibido 7.254 fotografías procedentes de 46 países y esta ha sido la edición con mayor representación internacional en los 21 años de historia del concurso, según ha destacado la Junta de Extremadura en una nota de prensa difundida este domingo. La imagen ganadora se ha tomado en la isla de Madeira (Portugal), tal y como ha explicado el autor.

'Perdiz de montaña' ha logrado también el primer puesto de la categoría C2 (Aves en su entorno) y, desde ahí, se ha impuesto al resto de finalistas que aspiraban al premio absoluto.

Finalistas y cuadro de honor

Junto a la obra de Fernando Prieto, han competido como finalistas por el galardón principal 'Frame', de Renato Granieri (Reino Unido), en C1 (Retrato de aves); 'The Breaking Point', de Massimiliano Manuel Paolini (Italia), en C3 (Aves en acción), y 'Abducido', de Serafín Robert Horst (Argentina), en C4 (Visión artística de las aves).

Galardonados con los distintos premios de la presente edición de FIO en Monfragïe. / Juntaex

El palmarés se ha completado con 'Good day to fly', de Marina Gavrikova (Rusia), ganadora en C5 (Jóvenes fotógrafos) (menores de 18 años), y con 'Amanecer', de Javier Simón Gálvez, que ha recibido el premio especial 'Fotógrafo Extremeño' para nacidos o empadronados en Extremadura. En la categoría de vídeos de naturaleza, el ganador ha sido Awais Ali Sheikh (Pakistán), con 'Into the wild'.

El importe total de premios asciende a 7.300 euros, con 2.000 euros para el ganador absoluto, además de premios aportados por patrocinadores como Skua Nature, Fujifilm, OM System, Canon, FotoTécnica Import, AcademiadeFotografos.com, CEFNA, Namen Color y El Millarón.

Despedida de FIO en Monfragüe

Este domingo, FIO se despide con rutas guiadas en el Parque Nacional de Monfragüe, actividades infantiles, talleres especializados y conferencias. El programa incluye también la proyección del documental "Centinelas del Viento" (2023), grabado en el islote canario de Alegranza, y un espectáculo de pintura, poesía y música con Leticia Ruifernández y Pedro Calero Trío.