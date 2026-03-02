Abascal reduce las expectativas de un acuerdo a 24 horas de la investidura de Guardiola

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido este lunes que ve “difícil” cerrar un acuerdo inminente con el PP para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. A tan solo 24 horas de que comience el pleno, el líder de la formación ha admitido que las negociaciones no atraviesan su mejor momento tras semanas de desencuentros. En declaraciones a los medios en la localidad soriana de Almazán, durante un acto de campaña en Castilla y León, ha asegurado que “se ha torpedeado el acuerdo durante todas estas semanas”, lo que complica un entendimiento de última hora.

“No sé si estamos más cerca del sí o del no", ha trasladado en referencial a cuál será el sentido del voto de su partido en la primera votación, que tendrá lugar este miércoles, y para la que se exige mayoría absoluta (33 de 65 diputados). "Yo creo que no es tan importante llegar a un plazo concreto de una investidura", ha manifestado Abascal, quien ha apostado por demorar la negociación el tiempo necesario para "llegar a acuerdos sin el ruido mediático de estos días".

Ante este escenario, ha quitado importancia a un posible voto en contra de su partido en este primer intento de Guardiola para ser reelegida presidenta. "Sea cual sea el resultado, nuestra mano sigue tendida, nuestra voluntad de construir una alternativa es firme", ha apuntado el líder de Vox. Las conversaciones siguen en marcha, pero con el reloj en contra", ha afirmado. En este sentido, ha subrayado que siguen con "voluntad de construir una alternativa", apoyada en "bases firmes".

Exigencias

El líder de Vox ha advertido que su partido no abandonó en 2024 gobiernos autonómicos de los que formaba parte (como en el de Extremadura) “para volver ahora” a respaldar ejecutivos que, a su juicio, hagan “exactamente lo mismo” que motivó su salida. En este punto, ha insistido en sus exigencias en materia migratoria y ha rechazado cualquier acuerdo que suponga, en sus palabras, una “colaboración con Sánchez en el reparto de la inmigración ilegal”.

“Pueden estar seguros de que no van a ocurrir”, ha remarcado en referencia a esa posibilidad, marcando así una de las líneas rojas de su formación en las negociaciones con los populares. «Si el PP está dispuesto a rectificar ese tipo de cosas yo creo que podremos llegar a algún tipo de acuerdo», ha añadido, aunque considera que «no va a ser fácil», pues ha reiterado que entonces fueron engañados por el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El pleno

Cabe recordar que este martes día 3 Guardiola dispondrá de tiempo ilimitado para presentar su programa de gobierno, desde la tribunal del hemiciclo del Parlamento extremeño. El miércoles será el turno de los grupos parlamentarios, con intervenciones por tiempos y réplica abierta de la candidata, antes de que tenga lugar la primera votación nominal, para la que necesita mayoría absoluta. Si no la alcanza, habría una segunda votación 48 horas después, en la que a la líder del PP le bastaría con mayoría simple.