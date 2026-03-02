El DOE publica la oferta pública de caza y fija el sorteo de más de 500 permisos

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes la resolución por la que se aprueba la oferta pública de caza 2026/2027, se elevan a definitivos los listados de admitidos y se fija la fecha del sorteo, que se celebrará el 4 de marzo a las 10.00 horas en la biblioteca pública Jesús Delgado Valhondo de Mérida caza. La resolución se enmarca en el Decreto 89/2013, que regula los terrenos cinegéticos y establece que cada año se desarrollará la oferta pública de caza conforme a los planes anuales de los terrenos bajo gestión pública.

Una vez transcurrido el plazo de subsanación de solicitudes, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha elevado a definitivos los listados de admitidos, que pueden consultarse en el tablón de anuncios de la consejería y en el portal medioambiental de la Junta.

Santiago García Villegas

La oferta pública de caza de la Junta de Extremadura para la temporada 2026/27 ha recibido 8.010 solicitudes, una cifra un 15% superior a la de la campaña anterior, en la que fueron 6.990, según los datos registrados en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Más de 3.000 aficionados de distintos puntos del país

Del total de solicitudes, 704 han sido presentadas por aficionados locales, 3.890 por autonómicos y 3.416 por nacionales. Hay que recordar que estos permisos se reparten teniendo en cuenta dónde vive el solicitante, de modo que el 50% de las autorizaciones son para cazadores locales, el 40% para los empadronados en Extremadura y el 10% restante para los de otras comunidades autónomas, según recoge la ley 14/2010 de Caza de Extremadura.

Los aficionados locales que optan a estos permisos residen en los municipios donde se ubican los distintos espacios cinegéticos como Alía, Cañamero, Cilleros, Fuenlabrada de los Montes, Guijo de Santa Bárbara, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Viandar de la Vera, Tornavacas, Villar del Pedroso y Villarta de los Montes.

Las acciones se celebrarán en las reservas regionales de caza de La Sierra (Gredos) y Cijara (La Siberia), los cotos regionales de Matallana, Gargantilla y Cañamero, y la zona de caza limitada gestionada de Valdecaballos de Arriba.

En total, se concederán 515 permisos, de los que 470, esto es, un 91%, serán para monterías. El resto son para recechos y se reparten 24 para macho montés (8 para machos y 16 para hembras), 16 de venados, 4 para gamos y uno para muflón.

Distribución de permisos por terreno y cupo

Los permisos se reparten en las reservas y cotos gestionados por la Junta de Extremadura: